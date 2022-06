Diputados aprobaron prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

La Cámara de Diputados se encuentra deliberando la extensión la prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur.

La iniciativa necesita lograr una mayoría simple, es decir, concitar la mitad más uno del apoyo de los presentes para ser despachada al Senado.

La minsitra del Interior, Izkia Siches, señaló que se están "utilizando los instrumentos que la Constitución le permite al Presidente de la República. El debate no es si es acotado o no acotado; semana a semana, todos los jueves en conjunto con la ministra de Defensa (Maya Fernández) y todo los instrumentos técnicos, estamos evaluando el despliegue del mismo".

"Hasta la fecha el mecanismo más estratégico es con los puntos, los checkpoints, y también las evaluaciones de respuesta rápida para recurrir a los distintos eventos y asegurar la llegada del Estado y el desarrollo del Plan Buen Vivir en esta zona", enfatizó la titular de Interior.

Durante las intervenciones de las ministras del Interior y de Defensa, Maya Fernández, recalcaron la reducción de los hechos violentos y también los avances del Plan Buen Vivir.

DESCUELGUES OFICIALISTAS

Pero es el mismo carácter acotado de la medida el que generó descuelgues de algunos oficialistas, como Jaime Araya (PPD), quien apuntó en la antesala que en las últimas semanas se ha reportado que "hay seis o siete alcaldes que han sido amenazados de muerte; hay fiscales que están haciendo cursos de autodefensa; hay personas que fueron asesinadas durante la vigencia del estado de excepción constitucional".

"Desde ese punto de vista, siendo la aplicación acotada, me parece que mejor no se utilice la herramienta, y por eso mi voto es en contra, porque si no se van a hacer las cosas como corresponde, mejor no las hagamos a medias", enfatizó el diputado, estimando que "el Gobierno está normalizando los crímenes, el narcotráfico y el terrorismo".

"Cuando digan que aquí se acabó lo que estamos viendo en La Araucanía, en ese momento me pueden decir que ha sido exitoso", cerró.

El Gobierno tampoco logró unificar los votos de Apruebo Dignidad, pues las comunistas Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo rechazaron la norma.

Otros miembros de la coalición se abstuvieron, como Ana María Gazmuri, Andrés Giordano, Tomás Hirsch (Acción Humanista), Claudia Mix (Comunes), entre otros.

DIP. MELLADO CRITICA MEDIDA "DESCAFEINADA"

Desde la oposición, el RN Miguel Mellado expresó que "lamento que el Gobierno le quiera bajar el perfil, pero esto está desbocado, con estado de excepción descafeinado, porque lo que tiene que haber es un estado de excepción sin ningún control por parte de la sociedad civil: tiene que haber un control de las Fuerzas Armadas para que puedan combatir a estos terroristas".

"No puede ser que la gente tenga toque de queda sin tenerlo en La Araucanía, y que tenga que guardarse a las cinco de la tarde en su casa y no poder salir por ninguna parte", reprochó.