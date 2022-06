"Está sufriendo gente mapuche y no mapuche", aseguran alcaldes de La Araucanía tras cortes de rutas

La Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA) deploró los múltiples cortes que se registraron en siete rutas en la Provincia de Malleco, entre ellas la 5 Sur, durante la última noche, que se saldaron con accidentes de tránsito y vehículos quemados.

En el marco de los incidentes, hubo ataques contra autos en los sectores y una camioneta fue incendiada, mismo destino que afectó a una bodega en cercanías de Collipulli. Además, tres personas resultaron lesionadas luego de que sus vehículos colisionaran con árboles derribados por desconocidos en la Ruta 5.

Los alcaldes de las regiones de La Araucanía y del Biobío se reúnen este martes para abordar estos temas.

"Vivimos al 3 y al 4, por eso somos pobres, hoy tenemos que sacar la voz los alcaldes de La Araucanía, no podemos quedarnos siempre en simples reuniones solamente y decir aquí estamos", aseguró Alfonso Coke, alcalde de Cunco y presidente de la AMRA.

"Tenemos que sacar la voz, que nos escuche el Gobierno, que el Estado de derecho pueda empezar a funcionar y sancionar a aquellos terroristas que están insertos en nuestra región", emplazó.

En esa línea, afirmó que "no son los mapuche (los 'terroristas'), aquí están sufriendo mapuche y no mapuche, mucha gente, hay grupos que hay que ir sacando de circulación", como aquellos vinculados al "robo de madera, y ahí tiene que entrar firme el Estado, Impuestos Internos y todos y perseguir dónde está la entrega de esos recursos naturales que están sacando de las diferentes forestales".

VICTORIA:

Al menos tres vehículos chocaron por alcance tras barricadas y cortes de ruta cerca de Victoria. Bloqueos coordinados provocaron variados problemas a los automovilistas. Según informó el Ejército, las carreteras ya fueron despejadas.@Cooperativa pic.twitter.com/1KLQGqFIDF — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) June 14, 2022

También habló Alejandro Sáez, alcalde de Carahue, quien dice que tiene que usar chaleco antibalas para ingresar a comunidades mapuche.

"En mi comuna en dos días hubo cuatro atentados, incluso una camioneta de salud fue atacada por gente que no sabemos de dónde son. Nuestra comunidad es de esfuerzo, trabajo, quiere salir adelante con sus familias. Hoy está la gente atemorizada. Hay mucha gente que le baja el perfil, que no hay terrorismo, pero si este no es terrorismo, ¿qué es terrorismo entonces?", comentó.

Durante la noche, en cercanías de la comuna de Victoria, donde se registraron los primeros cortes en la Ruta 5 Sur, fue hallado un lienzo.