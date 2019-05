Gobierno y Carabineros ponen en duda que mapuche haya sido baleado en Victoria

El Gobierno y Carabineros pusieron en duda –aunque sin confirmar ni descartar- que un comunero mapuche haya resultado baleado en la cabeza este martes en la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía, como afirmó el werkén de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullán.

El general Marcelo Araya confirmó esta tarde que funcionarios de Carabineros usaron sus armas de fuego en un incidente, pero afirmó que lo hicieron de modo "racional, proporcional y gradual" para repeler un ataque de una turba.

Araya detalló que los funcionarios estaban cumpliendo una medida de protección dispuesta por la Fiscalía en el Fundo Santa Adela de Victoria, y "alrededor del mediodía, fueron sorprendidos por aproximadamente 20 personas que, sin mediar ninguna provocación, comenzaron a propinar lanzamientos de –sobre todo- piedras".

Los carabineros se replegaron y pidieron apoyo de las Fuerzas Especiales que, según esta versión, también fueron atacados, "víctimas de piedras con boleadoras, con distintos instrumentos que provocan daño".

Ante ello, insistió Marcelo Araya, "personal de Carabineros hizo uso racional, proporcional y gradual de su armamento de servicio, como corresponde (...) Por supuesto hubo disparos, porque el personal da cuenta de que se efectúan disparos en contra de la facción que se está cubriendo", indicó el oficial.

Consultado sobre la versión del herido en la cabeza, respondió: "Nosotros no tenemos, al momento, antecedentes claros y certeros de que exista algún comunero mapuche lesionado", pero todos los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, y "en este caso ya está trabajando personal de la Policía de Investigaciones".

"Todo procedimiento de esta naturaleza será transparentado"

Al asunto se refirió también el gobernador de la Provincia de Malleco, Víctor Manoli: "La información que hemos recibido y que hemos constatado es la misma que ha entregado el general Araya: hay cuatro carabineros heridos, tres con lesiones leves y uno con una fractura, de carácter grave".

"Tampoco hemos recabado información de que haya llegado algún comunero a algún centro asistencial de los alrededores o de Victoria. Además, Carabineros está prestando toda la colaboración posible con la entrega de los antecedentes, para que el Ministerio Público pueda desarrollar el trabajo. Como ha sido la tónica de este Gobierno, todo procedimiento de esta naturaleza va a ser transparentado", sostuvo Manoli.

La autoridad provincial remarcó que no existen, de momento, "antecedentes de que hayan lesionados por bala u otras razones en centros asistenciales".

"Por lo tanto, no nos podemos hacer cargo de eso (...) He constatado personalmente en el Hospital de Victoria y –a través del Servicio de Salud- en centros asistenciales- y no tenemos antecedentes que avalen" esa versión, sentenció.