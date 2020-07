La Araucanía: Director del Registro Civil denunció ataque a su vivienda en Ercilla

El director regional del Registro Civil de La Araucanía, Juan de Dios Fuentes, denunció la madrugada de este jueves que su casa fue atacada a balazos en la localidad de Pidima, comuna de Ercilla.

Pese al resguardo policial con el que cuenta por parte de Carabineros, las primeras diligencias indican que un grupo de desconocidos llegó al lugar y comenzaron a disparar con armamento de grueso calibre.

Mientras ocurría el hecho, Fuentes se comunicó con Cooperativa y otros medios de comunicación para dar a conocer lo que se estaba viviendo en el lugar, en el que -según su relato- se encontraban su padres.

"Amigos, hay un ataque feroz a mis padres en el campo en Pidima, están disparando fusiles, las balas están llegando a la casa, están quemando vehículos que no sabemos si son maquinaria del campo. Yo estoy en otro campo, en este minuto no puedo bajar porque si bajo voy a dejar sola al otro lado, pero necesito por favor ayuda y por favor a las personas que puedan avisarle que nos pueden ayudar. He llamado al Gobierno y a todos", puntualizó el director del Registro Civil.

ERCILLA:

Con armas largas atacaron a balazos la casa del padre del director del Registro Civil de La Araucanía,Juan de Dios Fuentes, en Pidima. En Victoria, vehículo policial también fue atacado. En Carahue, se indaga la quema de antenas de comunicación. @Cooperativa pic.twitter.com/k9egg4mG5C — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) July 30, 2020

Desde el año 2009 más de 200 ataques ha sufrido esta familia del sector de Pidima. Es por ello que hay un amplio operativo que se desarrolla también a esta hora.

Además se indaga una denuncia realizada por el gremio agrícola de la provincia de Malleco, que señaló que Carabineros, específicamente el GOPE, no prestó ayuda en el lugar luego de recibir la orden por parte de una autoridad superior.

Este ataque se sumó al ataque a un vehículo policial en la comuna de Victoria durante la noche y a la quema de las casetas de las antenas de comunicación de la Dirección General de Aeronáutica Civil en la comuna de Carahue, zona costera de la Región de La Araucanía.