La Araucanía: Rivas venció a Tuma y se alzó como el único gobernador oficialista

Con un 58,21% de los votos (70.804 sufragios), Luciano Rivas, candidato independiente que postuló en un cupo de Evópoli, se convirtió este domingo en el único gobernador electo por Chile Vamos en las 16 regiones del país, luego de imponerse en segunda vuelta ante el ex senador y ex diputado PPD Eugenio Tuma, que obtuvo un 41,79% (50.840).

En la víspera, en la oposición daban al histórico ex parlamentario como una de las cartas seguras del pacto de centroizquierda Unidad Constituyente, pues en la primera vuelta de mayo sumó un 30,30%, mientras que el ex presidente de la Multigremial había sacado un 19,94%.

Tras reconocer su derrota, Tuma planteó a Cooperativa Regiones que "básicamente, la percepción de los ciudadanos, de la mayoría que no fue a votar, es que están desencantados de la institucionalidad y la política. Creen que con o sin la política no van a ser resuelto sus temas. Nosotros teníamos la apuesta de que sí era posible atender rápidamente las demandas que tienen que ver con conectividad, vivienda, agua potable, mejor educación y oportunidades, una región más justa, pero eso lo decidió la ciudadanía y tengo que respetarla".

"No he terminando mi vida política. Yo me retiré del Senado porque esa tarea ya la había cumplido, estaba disponible para este cargo y, si no ocurrió, no significa que yo termine mi vocación de servicio público. Siempre la tendré y siempre voy a estar apoyando a los que lo necesiten", afirmó.