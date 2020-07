Ministro Pérez se compromete al diálogo: "La Araucanía tienen el derecho a vivir en paz"

El ministro de Interior, Víctor Pérez, llegó este viernes a La Araucanía, en su primera visita a la zona tras suceder en el cargo a Gonzalo Blumel en el cambio de gabinete del martes, donde se comprometió al diálogo porque la región "merece paz".

La autoridad reiteró que él tendrá "una especial preocupación por La Araucanía, porque estimo que todos los ciudadanos y ciudadanas, todos los hombres y mujeres de esta región tienen el derecho a vivir en paz y tranquilidad".

"Por lo tanto, la responsabilidad de este ministro del Interior y del Gobierno es poder garantizarle a esas personas vivir en paz", remarcó en sus primeras palabras en la región como titular de Interior.

Sobre la situación en la zona, el ex diputado UDI dijo no desconocer "que éste es un tema que no sólo tiene evidencias policiales, también es un tema político, por lo tanto, el diálogo, la conversación y escuchar a los distintos actores también va a formar parte de mi actividad hoy y en los próximos días".

Al ser consultados por los llamados "presos políticos", Pérez aclaró que las personas están privadas de libertad por "resolución de los tribunales de justicia, no del Gobierno", a la vez que hizo un llamado a los alcaldes cuyos municipios se encuentran tomados y apuntó a que "tomen la decisión que les corresponde por ley de pedir el desalojo".

El titular de Interior recalcó que tras los ataques en La Araucanía "hay grupos que realizan hechos violentos porque existe la evidencia absoluta que estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística y está muy decidido a que no exista paz y tranquilidad y eso es lo que tenemos que combatir y lo vamos a combatir, junto con eso, la decisión de dialogar con todos los sectores".

Ministro Víctor Pérez, llega a Temuco, junto al subsecretario, el Alto Mando de las policías, Carabineros de Chile y PDI, en su primera visita a la región de La Araucanía.

Pérez llegó a la región en medio de intensas manifestaciones de comuneros mapuche que se llevaron a cabo en el centro de Temuco, que incluso llevaron a postergar su llegada a la Intendencia de La Araucanía.