ONU dice haber "negociado" con el Gobierno beneficios para los presos mapuche

El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Jan Jarab, confirmó en El Diario de Cooperativa que han negociado con el Gobierno de Sebastián Piñera las condiciones penitenciarias de los comuneros mapuche.

Consultado respecto a si Acnudh, liderado por la ex Presidenta Michelle Bachelet, enviará a algún representante para conducir el diálogo por la situación de La Araucanía, respondió que "sin duda; hemos tenido un rol ya de mediación en el asunto de la reforma de condiciones intrapenitenciarias".

Indicó que "no se refleja interculturalidad", por lo que "hemos tenido una negociación con el ministro (de Justicia, Hernán) Larraín, hemos logrado un cambio que permitirá no sólo las visitas de los machis, de los líderes espirituales de los indígenas, y también que no se va a considerar como falta grave de conducta la huelga de hambre".

Además, ante los recientes hechos de violencia en La Araucanía, señaló que "hemos llamado a las autoridades que investiguen no sólo los hechos que se mencionaron en los medios sobre los hechos perpetrados por comuneros mapuche, sino que también, y con particular atención, los hechos violentos por civiles en contra de los comuneros mapuche, con una fuerte dimensión de discriminación racial y de odio".

Sobre la crisis en la macrozona, enfatizó en que "no hay que reducir el tema que tenemos hoy a un tema de seguridad".

"La situación chilena se caracteriza por una tensión y conflictividad de largo plazo y me parece muy importante insistir en que la mirada no sea una mirada principalmente de seguridad, porque así no vamos a avanzar, se repetirá el círculo vicioso", remarcó.