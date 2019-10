Prisión preventiva para chofer acusado de atropellar, matar a menor y fugarse

El Juzgado de Garantía de Lautaro dispuso dos meses para investigar y prisión preventiva para Víctor Chávez Fierro, quién está detenido por el atropello a un menor de edad en pleno centro de Lautaro, la noche de este jueves.

El hecho le causó la muerte a un niño de 11 años, tras lo cual, el conductor del vehículo arrancó del lugar, abandonando el camión en el que se transportaba, en el acceso a esa ciudad.

El fiscal Miguel Ángel Velásquez explicó que "dicho camión fue sometido a pericias preliminares, donde fueron encontrados restos de material biológico útil para la investigación. Con ese material biológico y las otras diligencias que había realizado Carabineros se logró determinar quién era el conductor del vehículo".

"Víctor Chávez fue formalizado hoy por cuatro delitos", detalló, entre ellos "cuasidelito de homicidio en la persona de este niño de 11 años, por huir del sitio del suceso y no prestar auxilio a la víctima", además de manejar con licencia de conducir cancelada y sin tener la profesional requerida para el camión forestal que trabajaba.

Defensa custiona prisión preventiva: "No es un peligro"

En el estrado, el imputado relató que tras virar el camión no se percató de la presencia del menor, que -según los antecedentes- había cruzado correctamente la calle y que tras ser impactado murió en el lugar.

"Lo que tenemos al día de hoy son las diligencias del Ministerio Público, y en base a eso sosteníamos que no se justifica decretar la prisión preventiva de mi representado, principalmente porque no tiene ningún ánimo de evadir, y que no es una persona peligrosa", dijo su abogado.

"Eventualmente le reconocemos un tipo de participación, pero está sujeto a un análisis, es todo muy reciente, no podemos dar una versión definitiva", agregó.

La audiencia de control de detención y formalización terminó bajo fuertes medidas de seguridad.

El detenido tiene prontuario policial, con tres condenas por conducir en estado de ebriedad, y por la última de ellas aún le resta un año por cumplir, pero gozaba del beneficio de libertad diaria. A raíz de ella se le había cancelado la licencia de conducir.

El imputado será trasladado a la Cárcel de Victoria por motivos de seguridad.

En tanto, los funerales del menor se realizará este sábado en el cementero municipal de Lautaro.