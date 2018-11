Sydney Houston criticó al Gobierno por "farandulizar" presencia policial en La Araucanía

El ex oficial de Carabineros y experto en seguridad Sydney Houston criticó en Cooperativa al Gobierno de Sebastián Piñera por haber "farandulizado" la presencia policial en la Región de La Araucanía, esto a propósito de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en un procedimiento en la comunidad Temucuicui, en la comuna de Ercilla.

El mayor en retiro y creador del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva (PCSP) calificó al "Comando Jungla", como se denomina al Grupo Táctico de Carabineros, como un error "parafernálico" y que sus ideológos no previeron lo que ocurriría.

"(La crisis en La Araucanía) es un problema político, pero este Gobierno lo ha incrementado por una publicidad innecesaria", afirmó Houston en el trasnoche de Cooperativa.

"Siempre ha estado este grupo (el Grupo Táctico de Carabineros) en La Araucanía, hace muchos años, el año 2000 ya estaba, me tocó ir, tengo grabaciones, ya estaba el GOPE allá, no es algo nuevo, pero este Gobierno, el error que comete es que faranduliza algo que no se debe farandulizar".

"Nosotros no tenemos jungla. El error del Gobierno fue no haber dicho 'esto no es un 'Comando Jungla', este es un equipo de operaciones tácticas de Carabineros que lo compone el GOPE, que fue a Colombia a hacer entrenamientos, que ha ido siempre", enfatizó el experto en su crítica.

Houston apuntó que "hay un chileno fallecido, que era obvio que iba a traer una cola gigante. Esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo y lamentablemente eso ocurrió", pese a las advertencias sobre el "Comando Jungla".

El problema es que "los asesores parafernálicos no proyectaron que lo que venía", declaró, apuntando que "históricamente" la Subsecretaría de Prevención del Delito no ha sido bien asesorada: "Están contratados agentes de seguridad que son educadores de párvulos, profesores de educación física".

El mayor (r) de Carabineros apuntó, además, que tras el caso de Catrillanca "ningún político de ningún sector puede acusar a otro de no haber hecho la pega, porque todos han hecho mal la pega. En temas de seguridad nos estamos yendo a la B".