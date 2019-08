Asociación de Consumidores de Osorno: El agua aún aparece con mucho sedimento

Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, sostuvo en Cooperativa que el agua que llega a la ciudad aún tiene sedimentos tras el extenso corte y apoyó la idea de destinar las multas que pagará Essal a mejoras para la comunidad.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Álvarez indicó que "eso debería ser invertido en futuras obras que permitan mejorar emergencias. En cada sector existe una junta de vecinos y podríamos tener ahí contenedores permanentes con agua en casos de emergencia".

"La gente tiene una desconfianza enorme respecto a la calidad del agua, porque en definitiva mucha gente ha hecho ejercicios caseros, que es colocar un paño blanco en la llave y tiene residuos", manifestó.

Álvarez añadió que "aparece con mucho sedimento y en otras ocasiones aparece con una especie de nata sobre el agua. Son cosas que no son habituales".

Por su parte, el alcalde de la comuna, Jaime Bertín, sostuvo que "la gente lo que está esperando hoy día es como ellos se sienten también compensados por todo el daño que se les produjo, ya sea en comprar agua, en el tiempo que estuvieron sin agua, en los malestares, en los temas de salud, de todo tipo".

"Esa es una compensación que aún no se ha visto, aún no se ha conversado y que la gente está expectante respecto de lo que va a suceder. Aquí hay un daño patrimonial inmenso a la ciudad, eso no se ha cuantificado", dijo.