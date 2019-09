Comienza limpieza de redes de agua potable en Puerto Octay

Este miércoles comenzó la limpieza de redes de agua potable en la localidad de Puerto Octay, en la Región de Los Lagos.

Se trata de las primeras acciones para retomar la normalidad en el suministro, luego de la aprobación del consejo municipal para contratar a dos empresas, para que realicen los trabajos de limpieza de los estanques y redes.

El director regional de la Subdere, Pablo Hernández, señaló que "este procedimiento del cierre de llaves es muy importante para que los vecinos tomen las medidas necesarias que solicitamos".

Por otra parte, la seremi de salud, Scarlett Molt, llamó a la población a no utilizar ni consumir agua, porque mientras no se terminen los trabajos de limpieza y se vuelvan a tomar nuevas muestras, la alerta no termina.

"Se va a hacer la limpieza y se va a muestrear. Las contramuestras se enviarán al Instituto de Salud Pública. El llamado que hacemos, independiente de que la próxima semana se va a poder sacar agua de las redes, es una agua que no está apta para el consumo y haremos un trabajo potente en prevención", agregó la autoridad sanitaria.

Las autoridades llamaron a los vecinos a mantener las llaves de agua cerradas, hasta el viernes 20 de Septiembre.

En la actualidad se están distribuyendo 180 mil litros de agua diariamente a los vecinos, priorizando a los adultos mayores, personas con complicaciones de salud y niños, tras una semana sin suministro de agua potable.