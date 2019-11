Puerto Montt: Destruyen pileta de aguas danzantes que costó mil millones

El centro de Puerto Montt no se salva de los destrozos que ostentan muchas ciudades de Chile a un mes del inicio de las protestas.

La noche del lunes fue destruida una pileta de aguas danzantes que había construido el municipio e inaugurado recién en junio: vándalos rompieron cableado y conexiones y este elemento decorativo, que costó mil millones de pesos, quedó inservible.

#CooperativaTeSuma #CooperativaRegiones @Cooperativa La Pileta que construyó el municipio, que tuvo un costo de mil millones de pesos quedó destruida la noche de este lunes. Del hecho no hay responsables hasta ahora. pic.twitter.com/IxlOXFci3I — Pablo Barria (@PabloBarria1) November 19, 2019

Vecinos expresaron malestar por los destrozos y pidieron que no se siga dañando la ciudad: "Creo que no es justo, porque independiente de que se quieran manifestar, para nosotros, que trabajamos en el centro, no es muy agradable llegar a trabajar con estos destrozos todos los días", dijo una mujer que prefirió resguardar su identidad.

Iván Navarro, otro ciudadano que transitaba por el sector de la pileta, opinó que Carabineros está sobrepasado y se debería poner "mano dura". "Yo creo que todos estamos esperando que las autoridades pongan la solución, pero nosotros, como ciudadanos, debiéramos aportar con las ideas y de cómo paramos esto", comentó.

Con respecto al tema, el concejal Héctor Ulloa (PPD) dijo que "sin duda es lamentable el clima de violencia y destrucción de muchos locales del centro de Puerto Montt, de la Catedral, del comercio establecido, de nuestra propia fuente de agua; perjuicios que son causados por un grupo muy menor de jóvenes, tras las marchas pacíficas".

Al mismo tiempo, "también hay que decirlo; Carabineros tampoco ha contribuido a mejorar este clima", dijo el edil.

El aspecto poco durable que tuvo la estructura.

Pedro Canío, jefe de operaciones de la Municipalidad de Puerto Montt, llegó hasta el lugar para sellar por segunda vez la pileta: "En lo inmediato tenemos que efectuar las correcciones de mitigación para que no se produzca algún grado de afectabilidad a los transeúntes", explicó.