Tribunal autorizó inauguración de la controvertida pileta de aguas danzantes

Bajo un intenso frío se inauguró la controvertida pileta de aguas danzantes de la costanera de la ciudad de Puerto Montt, sobre la cual pesa una demanda de un particular, quien inscribió en el registro de minas, el subsuelo de la plaza de armas de la ciudad, una concesión minera.

Bajo ese concepto el mecánico Manuel Ojeda, demandó a la municipalidad por intervenir la concesión minera de su propiedad, por ello, para evitar la inauguración de la fuente de agua, Marcelo Ruiz, el abogado que representa al mecánico Ojeda, el pasado jueves 13, envió al tribunal un documento "téngase presente", con el fin de dar cuenta al juzgado que el alcalde cometería desacato al inaugurar la obra.

El mismo tribunal respondió que "estimando que la inauguración y la entrega al uso público total o parcial de la pileta ornamental no vulnera lo ya ordenado, por cuanto no se trata de nueva construcciones u obras nuevas, no ha lugar a lo solicitado".

Daño a la ciudad:

Respecto de este tema el alcalde Gervoy Paredes, tras la inauguración de la obra, dijo que "no puede ser que a un tipo se le ocurra y vaya a detener todo el desarrollo, de la ciudad".

Agregó que "hasta un tonto se da cuenta que aquí no hay cobre, no hay oro, ni petróleo. Entonces... ¿de quién pretenden reírse?, pretenden reírse de la comunidad.

Tras el corte de cinta por parte del alcalde e invitados a la ceremonia, se procedió con un show de aguas danzantes y luces de colores, a elevar columnas de agua al ritmo de conocidas canciones, sellando así la inauguración de esta obra que tuvo un costo superior a los 1.000 millones de pesos.