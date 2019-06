Gonzalo Maza realiza en Valdivia conversatorio de su ópera prima "Ella es Cristina"

Gonzalo Maza, guionista de "Una Mujer Fantástica" y "Gloria" arribó a la ciudad de Valdivia para presentar "Ella es Cristina", cinta con la que debuta en la dirección.

"Me siento bien (pero) un poco expuesto, cuando uno es guionista no está en la primera línea por lo tanto, si la película no funciona uno queda protegido y cuando uno es director no tiene como defenderse, todo es culpa del director, pero creo que estoy mucho más preparado para enfrentar eso", comentó a Cooperativa Regiones.

No obstante, asegura que sus expectativas están cumplidas y adelantó que los espectadores que acudirán hoy lunes a las 19:00 horas al Cine Club de la Universidad Austral se encontrarán "con un película muy íntima, con personajes reconocibles, momentos de humor y otros más tristes, creo que lo que más pasa con la película es que las personas completan su experiencia de verla con sus propios recuerdos", sostuvo Maza.

Tras la exhibición, el director conversará con el público y adelantó que "generalmente la gente pregunta cómo se hizo la película, de dónde salió la idea, cuáles son las principales razones para haberla hecho y principalmente de aquello vamos a hablar".

🎥 Gonzalo Maza, director de “Ella es Crstina” está en #Valdiviacl para conversar con el público que asistirá hoy a la exhibición de la cinta a las 19:00 horas en el Cine Club de la Universidad Austral. @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/pGwUlNTJqE — Diego Malverde Muñoz (@dmalverde) 17 de junio de 2019

Respecto a la trascendencia de la capital regional de Los Ríos en el ámbito del cine, Gonzalo Maza comentó que "Raúl Ruiz decía que Valdivia tenía la luz más linda para filmar y estoy 100 por ciento de acuerdo. Ese dato es escencial, el cine está hecho de luz y aquí es maravillosa, prístina, clara, incluso el gris lluvioso es lindo (...) es una ciudad eminentemente cinematrográfica y de ahí deriva todo el resto".

Maza participó durante varios años en la organización y programación del Festival Internacional de Cine de Valdivia, por lo que retornar a la ciudad el Calle Calle "es casi un ritual...uno va al Cine Club, cruza el puente (Pedro de Valdivia) se toma un cerveza, come crudos y saluda a los amigos, siempre me voy encantado".

"Ella es Cristina" será exhibida este lunes a las 19:00 horas en el Cine Club junto a Gonzalo Maza y para quienes no podrán asistir, se realizará otra función el lunes 24 en el mismo recinto.

Además, la cinta está en cartelera en distintos cines de Santiago, Concepción y Puerto Montt.