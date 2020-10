Chillán y Chillán Viejo estancados en fase dos: “Tasa de casos diarios sigue siendo alta”

Chillán y Chillán Viejo cumplieron un mes en la fase dos del plan Paso a Paso, dispuesta por el Gobierno para enfrentar la pandemia del Covid-19, por lo que se mantiene con cuarentena loa fines de semana y feriados.

La seremi Marta Bravo, de la cartera de Salud, indicó que "el principal factor es que no hemos podido bajar la tasa de casos nuevos, durante más de una semana, a menos de 10 por cada 100 mil habitantes".

Particularmente, en Chillán los casos nuevos diarios llegaron a 29 el viernes y 18 este sábado, "así es que es muy importante el comportamiento de cada uno de nosotros para poder avanzar a una fase menos restrictiva", agregó la seremi.

El intendente Martín Arrau, en tanto, señaló que "las principales implicancias son una mayor restricción a la movilidad los fines de semana, con afectación al ámbito laboral y los rubros que están detenidos como son cines, gimnasios, restaurantes".

Respecto a Coihueco, la tercera comuna de Ñuble que se mantiene en fase dos, ha mostrado una favorable evolución tras salir hace dos semanas de una cuarentena total. Sus índices de casos diarios han bajado a nueve casos diarios el viernes y este sábado presentó seis.

✔️ [CIFRAS OFICIALES] Nuevos casos de #Covid19 en Ñuble.

👉🏻 El 67% de los casos fueron obtenidos por Búsquedas Activas Comunitarias (BAC) #CuidemonosEntreTodos pic.twitter.com/vjqB7vbUWD — Seremi Salud Ñuble (@SeremiSalud16) October 31, 2020

Prevenir en Halloween

A raíz de lo anterior, ambas autoridades reiteraron su llamado a la comunidad a extremar las medidas preventivas, que es la única forma de evitar contagios, especialmente este sábado en donde ha sido costumbre en años anteriores la celebración introducida de la fiesta de Halloween.

"Sobre Halloween y la costumbre de pedir dulces, es algo totalmente evitable, no es algo de primera necesidad al igual que reunirse en grandes celebraciones a comer donde nos retiremos la mascarilla, evitemos este tipo de cosas", enfatizó el intendente Arrau.

El doctor Max Besser, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), reforzó la idea señalando que "un disfraz no reemplaza la mascarilla, además nuestra recomendación es no salir a pedir dulces, y si aun así lo hacen, higienizar las manos, mantener la distancia física, no compartir vasos, no usar utensilios y no consumir alimentos de la misma fuente".