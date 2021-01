Cinco años de cárcel para sujeto que incendió el club nocturno Frida Kahlo en Chillán

El Tribunal Oral en Lo Penal de Chillán condenó a cinco años y un día de cárcel a un hombre de 67 años, por provocar un incendio que afectó al club nocturno Frida Kahlo, donde se puso en riesgo la vida de medio centenar de clientes que estaban en el lugar.

El hecho se remonta a la madrugada del 13 de mayo de 2018, cuando José Cortés Muñoz, premunido de un bidón con bencina, prendió fuego al inmueble, conocido como un espacio abierto a la diversidad, y que estaba ubicado en avenida O'Higgins.

El fiscal Mauricio Mieres señaló que "el imputado procedió a rociar con combustible la reja del antejardín y el cerco perimetral por un costado, encendiendo un fuego que se transformó en incendio, el cual debió ser amagado por los ocupantes del recinto".

pic.twitter.com/KozNCtDa8d — Fiscalía Regional de Ñuble (@FiscaliaNuble) January 26, 2021

¿Trasfondo homofóbico?

Jacqueline Ortega, dueña del desaparecido local, se mostró satisfecha con la sentencia, aun cuando no se haya considerado un trasfondo homofóbico, que es lo que originalmente se denunció.

"Me siento contenta por la pena de cárcel en su contra, aun cuando sabemos que él hizo lo que hizo porque somos gay, nos decía que éramos hijos del Diablo, no hijos de Dios. Y que al interior nos prostituíamos, vendíamos drogas, y puras tonteras que pasaban por su cabeza", precisó la víctima.

El imputado descartó que el móvil haya sido homofobia o discriminación, y así lo sostuvo en sus primeras declaraciones. "Yo había ido a reclamar por boches y ruidos molestos, pero ellos me insultaron y agredieron. El primero que me atendió, cuando yo golpeé, tenía un vaso de alcohol y me lo tiró en la cara. Yo tenía un poco de combustible para la cortadora de pasto y reaccioné así".

Finalmente, el tribunal condenó al imputado solo por el delito de incendio de inmueble con peligro para las personas.

Difícil acreditar discriminación

Paula Laporte, vocera de la Fundación Vanguardista Divergente, sin profundizar directamente en el caso, señaló que actualmente es difícil para las personas que son víctimas de discriminación perseverar en sus acusaciones ante la justicia.

Sostuvo que "la Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio no considerada una reparación para las personas que han sido discriminadas, ya que en un principio está el cobro de una multa si no puede acreditar actos discriminatorios, y si lo logra, después tiene que recurrir al tribunal en otra demanda para solicitar indemnización de perjuicios".

A raíz de lo anterior, señaló que "se debe avanzar en la discusión parlamentaria sobre reformas a esa ley", y en paralelo, "el tema de la diversidad sexual y el enfoque de género deben ser parte de la discusión del Proceso Constituyente para que queden plasmados dentro de la nueva Constitución".