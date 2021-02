En manos del Tricel está el futuro de candidata de Chile Vamos a la alcaldía de Chillán

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) deberá resolver si Chile Vamos contará o no con candidata en la papeleta por la alcaldía de Chillán en las próximas elecciones municipales, luego de que se rechazara la postulación de Paola Becker.

Se trata de una resolución del Servicio Electoral (Servel), ratificada por el Tribunal Electoral Regional de Ñuble, debido a que la candidata oficialista había declarado ser independiente al día 26 de octubre de 2019, pero registraba una afiliación política a Renovación Nacional entre el 12 de junio de 2017 y el 18 de mayo de 2020.

El abogado Ricardo Robles, vocero del comando de Paola Becker, explicó que "lo que realmente ocurrió fue que existía un formulario interno de Renovación Nacional firmado antes de su primera renuncia, y como entre los años 2016 y 2017 se generó el proceso de refichaje de militantes, ese formulario fue enviado al Servel, pero sin consultarle a ella".

Agregó que "esa reafiliación no fue solicitada por ella, por lo que ante el Servel y el TER se presentó un certificado de la directiva de la época, presidida entonces por Cristián Monckeberg, así como otro de Mario Desbordes, aclarando dicha situación, pero lamentablemente no fueron considerados".

Reacciones locales

El caso tiene expectante a la mesa regional de Chile Vamos que ven como después de dos períodos consecutivos del alcalde Sergio Zarzar (RN), podrían quedar fuera de la contienda electoral antes de las elecciones.

Juan José González, presidente regional de la UDI, apela a un fallo favorable del Tricel para que sea la gente la que tenga la posibilidad de elegir a su autoridad en las urnas.

"Sería nefasto para la ciudad que por un fallo administrativo, Chile Vamos no pudiera competir por la alcaldía de Chillán, y si bien el espíritu de la ley es que los candidatos que se retiran de los partidos políticos no vayan por otros distintos, no es el caso de Paola Becker", señaló.

Desde la otra vereda opositora, el candidato de Unidad Constituyente, Camilo Benavente, señaló "estamos enfocados 100 por ciento en nuestra campaña y lo que ocurra al frente nos tiene sin cuidado, aun cuando evidentemente hay errores administrativos en la candidatura de Chile Vamos y lamentablemente eso tiene un costo que ellos deberán asumir si el Tricel así lo determina".