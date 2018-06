Gobernadora de Ñuble enfrenta polémica por falta de título profesional

La gobernadora de Ñuble, Paola Becker (RN), admitió que no posee el título profesional de administradora pública en la Universidad Central, como se planteaba hasta esta mañana en el sitio oficial del ministerio del Interior.

Desde que asumió la jefatura en la gobernación provincial, el 11 de marzo, fue presentada en los distintos canales como profesional; sin embargo sus estudios los realizó la primera mitad de la década de los 90' sin llegar a obtener el título de administradora pública.

"Lamento la mala leche de un sector político que sin duda quiere ver empañada una gestión que hemos tratado de hacer limpia y transparente para el Presidente, y si él pierde la confianza tendrá que llamarme y (yo) poner el cargo a disposición si es que él así lo pide", dijo a Cooperativa la gobernadora Becker, quien esta mañana editó su información del perfil en facebook y twitter, eliminando alusiones a su profesión.

La ex jefa de gabinete del municipio de Chillán lamentó la manipulación política de este hecho, "justo un día antes que venga el ministro del Interior a dar la cuenta pública de la instalación de la región. Tengo más de 30 años de experiencia en esto y en las casualidades políticas no creo".

Reacciones

El diputado Frank Sauerbaum (RN) planteó que antes de asumir el Gobierno trataron este tema. "Ella se comprometió a hacer el cambio y si el ministerio lo publica, es porque le consta que tiene los documentos. No creo que sean tan poco rigurosos como para no hacerlo", dijo el parlamentario.

No obstante, incluso el sitio web del mandatario y el gobierno regional del Bío Bío mantienen los antecedentes profesionales y su experiencia laboral.

Desde la oposición, el senador Felipe Harboe (PPD) recordó que los gobernadores son cargos de confianza y no requieren del título profesional. "Si ella no posee el título profesional, no puede tener la asignación profesional, por lo tanto su remuneración cae considerablemente".

Eso sí, el senador advirtió: "si aquí lo que ocurrió es que las páginas web que dicen eso y ella no tiene oficialmente el título, estaría en una situación muy delicada, a lo menos éticamente".