Nuevas expropiaciones se desarrollan en terrenos fiscales del proyecto Embalse Punilla

Nuevas expropiaciones de terrenos donde se proyecta levantar el embalse Punilla se realizan este jueves, específicamente en el sector Los Sauces, ubicado cuatro kilómetros más arriba del sector donde tuvieron lugar los desalojos en el mes de noviembre.

Esta vez se trata de un sector con ocho terrenos donde existen dos infraestructuras utilizadas con fines vacacionales por familias que aceptaron el pago fiscal, además de otros sin uso específico.

El seremi de Obras Públicas, Ignacio Vera, confirmó las acciones y señaló que "el Fisco no hace más que tomar posesión de terrenos que ya fueron avaluados y pagados a sus ex propietarios, en este caso son personas que no viven en el lugar y que no están en el Plan de Desarrollo Social".

El gobernador de Punilla, Cristóbal Martínez, indicó por su parte que "se trata de sitios sin habitantes, donde algunos tienen bienes inmuebles y muebles que hay que mover a alguna bodega para que sean retirados por sus dueños. Para eso se han dispuesto recursos de Carabineros que está ahí para resguardar la operación".

Expropiaciones irregulares

Desde la vereda opositora al proyecto embalse Punilla no tardaron las críticas a este nuevo procedimiento de expropiaciones, tildándolo de irregular y acusando que fue realizado nuevamente a espaldas de la comunidad.

El abogado de familias expropiadas en noviembre, Ricardo Frez, señaló que las acciones de hoy "constituyen una nueva irregularidad del Ministerio de Obras Públicas, porque se está desconociendo la resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia que prohíbe cualquier acción directa o indirecta vinculada a procesos de desalojos y expropiaciones. Entonces, nos preguntamos para qué sirven las instituciones si el mismo Estado no las respeta".

Por su parte, el concejal de San Fabián Carlos Orellana, relató que fue alertado de la situación por vecinos del pueblo "así que me apersoné en el retén de Carabineros, percatándome que esta vez iban saliendo con buses de Fuerzas Especiales, zorrillos y carros lanza agua, lo que busca amedrentar a las familias que viven en el sector y que temen nuevos desalojos".