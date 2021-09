Fiscal de Tarapacá y carteles de drogas: La frontera con Bolivia es totalmente vulnerable

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, abordó el Informe del "Observatorio del Narcotráfico en Chile", el que fue difundido ayer miércoles por el Ministerio Público y que presentó como principales hallazgos de los años 2020 y 2021 los intentos de carteles mexicanos de la droga ampliamente conocidos de asentarse en el país e iniciar en suelo nacional la producción local de sustancias ilícitas.

El persecutor explicó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa los factores primordiales que podrían transformar al país en más que un puente para la distribución de sustancias. En concreto, por contar con el PIB per cápita más alto de Sudamérica, "somos un país como un nivel de vida bastante superior al de países de la región", y "también un gran consumidor de droga".

"No podemos desconocer eso (el alto consumo de sustancias ilícitas). Dejémonos de pensar que somos un país solamente de tránsito. No, no, no, nosotros nos hemos transformado en un país de alto consumo de droga, especialmente de marihuana. En consecuencia, también es un mercado atractivo", señaló Arancibia.

Por lo demás, "Chile es un país atractivo como una ruta nueva", apuntó, advirtiendo que nuestro país "todavía no es una zona roja o de alto riesgo, pero para allá vamos si no nos preocupamos".

En ese sentido, el fiscal acentuó que "la frontera con Bolivia es total y absolutamente vulnerable. Entra y sale quién quiere".

"Se han descubierto en Europa cargamentos de droga cuyo último puerto desde donde pudieron haber salido es Chile. En Holanda y España se han descubierto grandes cargamentos que venían de nuestro país, de tal manera que eso pone en riesgo toda nuestra estructura y seguridad marítima y comercial en muchos aspectos" y el comercio con otros socios internacionales, reflexionó.

AVANZADAS FRUSTRADAS DE LOS carteles DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN Y DE SINALOA

A modo de ejemplo, Arancibia ratificó que -como señaló ayer el reporte de la Fiscalía Nacional- carteles como el de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa han tratado de penetrar con "intentos importantes" en el mercado de Chile a través de tráficos de droga frustrados por las autoridades.

En el primer caso, "se pretendía instalar una especie de centro de producción de marihuana de alta concentración y calidad en Alto Hospicio, la que iba a ser bajo techo. (...) Nosotros pudimos detectar esa operación, con herramientas propias de la ley de drogas desbaratarla y, en definitiva, hay un mexicano que está en prisión preventiva en esa causa y que va a pasar a juicio oral próximamente", detalló el persecutor.

Respecto al segundo episodio, "gracias a los análisis de inteligencia, se logró determinar que estaba instalándose en Iquique gente que venía desde México vinculada al Cártel de Sinaloa" y apresar a los involucrados, agregó el fiscal.