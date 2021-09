Fiscalía reveló que reconocidos carteles de droga mexicanos intentaron asentarse en Chile

La Fiscalía Nacional alertó que reconocidos carteles internacionales de droga han intentado instalarse en Chile en los últimos dos años.

Según el informe "Observatorio del Narcotráfico en Chile", elaborado por el Ministerio Público, se han detectado intentos de ingreso del Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación y del Clan del Golfo a través seis tráficos de droga frustrados en el Puerto de San Antonio, con más de 6 toneladas de marihuana mexicana.

Sobre esta nueva amenaza que enfrenta el país, el fiscal Nacional, Jorge Abbott, señaló que "Chile dejó de ser un país de tránsito de droga; de hecho, carteles de México ampliamente conocidos intentan asentarse en Chile".

"Hoy, tenemos que admitir que hemos iniciado la senda de aquellos territorios que albergan producciones locales de sustancias ilícitas y la instalación de carteles dentro de sus fronteras. A esto debemos ponerle freno ahora. No podemos permitir que siga profundizándose, ni que estas agrupaciones echen raíces en nuestro país", agregó.

Luis Toledo, director de la Unidad de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, explicó que "es sitemático el esfuerzo de ingreso (...) el cartel del golfo intentó incorporar marihuana 'cripy' a nuesto mercado nacional, eso ha sido sistemático".

"No solo una operación, sino que múltiples operaciones año a año de manera creciente. La situación del norte es una situación que debe ponerse especial atención. El ingreso de la droga, cuando es terrestre, es generalmente por esa vía... Generalmente por los ingresos de pasos no habiltiados cercanos a Colchane, otros pasos no habilitados en la Región de Antofagasta, también en Arica", agregó.