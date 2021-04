Hugo Gutiérrez recurrió a la Corte de Iquique para anular la orden de detención en su contra

La defensa del ex diputado comunista Hugo Gutiérrez recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de Iquique buscando que se anule la orden de detención dictada este jueves por el Juzgado de Garantía de esa ciudad.

Esta fue emanda por el tribunal de primera instancia luego de que el hoy candidato a constituyente no se presentara a la audiencia del juicio simplificado en su contra por el bullado episodio que protagonizó con la Armada de Chile, en agosto del 2020, durante una fiscalización por la Policía Marítima en Iquique, que Gutiérrez intentó eludir alegando superioridad por su cargo de entonces en el Congreso y su "fuero parlamentario".

Por ello, el Ministerio Público le imputó los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública.

Tiempo después, la Fiscalía decidió cerrar la investigación y pedir una audiencia para realizar este juicio debido a que el ex legislador no se presentó a dos audiencias de formalización, ante las cuales Gutiérrez se excusó argumentando que no había sido notificado por el tribunal.

En la audiencia de este jueves, a la que tampoco asistió, el fiscal Eduardo Ríos puntualizó que la Fiscalía, la policía y el propio tribunal intentaron ubicar Gutiérrez en 23 oportunidades, "todas citaciones que resultaron negativas, e incluso fue negado por sus familiares".

Debido a eso, el persecutor solicitó al Juzgado que dictara una orden de detención. Si bien la defensa del militante comunista alegó que su representado no fue debidamente notificado, y el tribunal enfatizó en ese punto, el juez de Garantía Diego Reyes accedió a emitir la instrucción de arresto por demorar o dificultar su comparecencia ante la justicia.

Frente a ello, el abogado de Gutiérrez, Marco Antonio Quevedo, presentó un recurso de amparo ante el tribunal de alzada a fin de que se deje sin efecto la orden.

"El mismo juez durante la audiencia considera que la notificación que se le habría practicado a Gutiérrez era nula, porque falta un requisito legal que era que el tribunal ordenara el tipo de notificación, que es una forma especial de notificación prevista en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil", sostuvo.

"Por lo tanto -enfatizó el jurista-, Hugo Gutiérrez no estaba obligado a asistir hoy; ante la ley y la misma reflexión del tribunal, del juez de Garantía, Hugo Gutiérrez no debía asistir, no se podía entender emplazado para asistir a la audiencia de hoy (ayer jueves)".

El recurso de amparo, según informó el propio otrora parlamentario, fue acogida a tramitación por la Corte iquiqueña.

Se acogió a tramitación el recurso de amparo en contra de la resolución que ordenaba la orden de detención emanada por el Juzgado de Garantía de Iquique. pic.twitter.com/loNNUBNPEP — H. Gutiérrez #TODOelPODERaLosCONSTITUYENTES (@Hugo_Gutierrez_) April 29, 2021

Curiosamente, el día que se reiniciaba la campaña electoral, se realiza audiencia que termina con mi orden de arresto. Parece que la Fiscalía local de Iquique trabaja con agenda del Servel. pic.twitter.com/XIBKZ6emjF — H. Gutiérrez #TODOelPODERaLosCONSTITUYENTES (@Hugo_Gutierrez_) April 29, 2021

"NADIE ESTÁ POR SOBRE LA LEY"

Por su parte, el fiscal Ríos detalló que "si él se presentare a un tribunal voluntariamente, entiendo que (ahora) no es voluntario ya que hay una orden, él debe seguir el circuito de cualquier ciudadano".

"Pasaría a un control de detención, los imputados están ingresando a los calabozos, esposados por Gendarmería, como todo ciudadano (...) y esperar la audiencia respectiva", complementó.

En ese marco, "como no hay nadie por sobre la ley, ningún ciudadano, él debería seguir el mismo circuito", insistió.

DIPUTADO RN CUESTIONA LA INTEGRIDAD DE GUTIÉRREZ

En la derecha también reaccionaron. Lo hizo el diputado RN Sebastián Torrealba, quien cuestionó la integridad de Gutiérrez, recordando también que éste renunció en enero al cargo parlamentario para asumir una candidatura a la Convención Constitucional y que antes, su partido, el PC, estuvo en contra del histórico acuerdo del 15 de noviembre del 2019 que sentó las bases del proceso para redactar una nueva Carta Fundamental.

Reprochó que "una persona que no respeta la ley, que cree estar por sobre la ley, que rechaza un acuerdo constituyente el 15 de noviembre, llamándolo 'cocina', quiere hoy redactar la Constitución".

"No se entiende qué es lo que quiere hacer el señor Gutiérrez, y por lo tanto creo que hoy queda bastante inhabiltiado, no solo por la justicia, sino por la ciudadanía para ser representante de alguien en el proceso constituyente. Un prófugo de la justicia no puede estar en el proceso constituyente", fustigó.