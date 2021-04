La Fiscalía Regional de Tarapacá confirmó que este jueves se realizará el juicio simplificado en contra del ex diputado, Hugo Gutiérrez (PC), por un hecho ocurrido con la Armada el pasado 8 de agosto en Iquique.

Al ex parlamentario se le imputan los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública luego que intentara eludir un control sanitario realizado por funcionarios de la Armada en momentos que la capital regional de Tarapacá se encontraba en cuarentena.

En dicha oportunidad Gutiérrez se negó a ser controlado haciendo alusión a su cargo en el Congreso arguyendo que tenía "fuero parlamentario".

Desde el Ministerio Público indicaron que se decidió cerrar la investigación y pedir una audiencia para realizar un juicio simplificado luego que el ex diputado no se presentara a dos audiencias de formalización en el marco de esta investigación. En esa ocasión Gutiérrez excusó su ausencia argumentando que no había sido notificado por el tribunal.

La audiencia se realizará este jueves en el Juzgado de Garantía de Iquique a partir de las 08:30 horas.