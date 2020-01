Acto por la Revolución Cubana pone en jaque a la "alcaldía ciudadana" de Sharp

La Contraloría General de la República determinó que el municipio de Valparaíso deberá abstenerse de realizar actividades políticas relacionadas con el concepto "alcaldía ciudadana".

A propósito de una denuncia del diputado RN Andrés Celis por el uso de invitaciones municipales para conmemorar la revolución cubana, la Contraloría emitió un dictamen en el que advierte que "si bien (...) el slogan 'alcaldía ciudadana' utilizado previamente en campaña, puede usarse ahora como concepto municipal, no podrá volver a usarse para elementos políticos, puesto que se considera bien público".

"El mismo precepto se aplica a otras municipalidades que adoptaron eslóganes generados previamente en campañas de candidatos a alcaldes/as. Al incluirse dentro de la dinámica Municipal, pasan a ser bienes institucionales y NO pueden usarse políticamente", explicó "Contralorito", el -por estos días famoso- personaje y corpóreo del organismo fiscalizador.

El mismo precepto se aplica a otras municipalidades que adoptaron eslóganes generados previamente en campañas de candidatos a alcaldes/as. Al incluirse dentro de la dinámica Municipal, pasan a ser bienes institucionales y

Además, la Contraloría informó que "instruyó sumario por invitaciones con logo municipal que instaban a participar de actividad conmemorativa de la Revolución Cubana, acto que puede ser considerado como proselitismo político".

Este fallido acto se iba a realizar el 7 de enero de 2019 en conjunto con la Embajada de la República de Cuba y tres entidades privadas, pero debió suspenderse ante el aviso un aviso anónimo de bomba, por lo que el edificio fue evacuado.

"En la situación en análisis, consta que la Municipalidad de Valparaíso facilitó su salón de honor para el desarrollo de una actividad relacionada con la conmemoración del aniversario de la revolución cubana, la que se llevó a cabo fuera de la jornada laboral ordinaria, sin que se hayan acompañado antecedentes que permitan acreditar que en tal evento se ha observado alguna actuación de parte del alcalde a la que se pueda atribuir un carácter de proselitismo político". De hecho, el alcalde Jorge Sharp ni siquiera asistió al acto, excusándose "por problemas de agenda", consigna el dictamen, firmado por el contralor Jorge Bermúdez.

Si bien "no se advierte la concurrencia de irregularidades en el otorgamiento de la respectiva autorización, (...) debido a la ausencia de un procedimiento al que deban someterse las solicitudes de uso, tanto del señalado salón de honor como de las demás dependencias municipales, esa entidad edilicia deberá adoptar las medidas tendientes para regularizar dicha situación".

"Asimismo, atendida la necesidad de esclarecer el origen de los recursos que financiaron el reseñado acto, y la existencia de una tarjeta de invitación al mismo, con el logo de la Municipalidad de Valparaíso, entre otros, que contiene expresiones que pueden ser consideradas como proselitismo político, lo que vulnera la obligación de prescindencia política reseñada precedentemente, esa entidad edilicia deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse", sentencia.

Celis: "Se dedica sólo a hacer propaganda"

El pronunciamiento de la Contraloría fue valorado por el diputado denunciante, Andrés Celis: "Es interesante aunque no sorprendente, en el sentido de la advertencia que se realiza al alcalde Jorge Sharp a no utilizar la frase 'alcaldía ciudadana' con fines políticos. Lo anterior es de toda lógica, ya que, en su calidad de jefe comunal, no puede estar permanentemente haciendo propaganda al Frente Amplio. Pareciera que sólo a eso se dedica, considerando el abandono en que tiene a la ciudad de Valparaíso".

"Lo anterior resulta una actitud recurrente del alcalde. Recordemos el caso de las invitaciones que él hizo en conmemoración de la revolución cubana utilizando el logo 'alcaldía ciudadana', hecho por el que Contraloría ordenó un sumario. Ya conocía de ambos pronunciamientos, pues fui el autor de ambos requerimientos. Ahora, lo que resultaría más interesante es conocer los resultados del sumario que a propósito de las invitaciones ordenó instruir el órgano de control en el mes de abril de 2019", comentó Celis.

"Una buena noticia"

El alcalde Sharp no quiso hacer comentarios y sólo se pronunció a través de la Dirección de Comunicaciones de la Municipalidad.

"Agradecemos enormemente el trabajo que ha realizado Contraloría con nuestra gestión, primero con la auditoria que develó la deuda real de este municipio y la serie de contratos irregulares que existían, y segundo porque ha clarificado cada una de las acusaciones que se nos han realizado en el transcurso de nuestra administración, sobre todo en materia comunicacional", señaló.

"Nuestros esfuerzos han estado enfocados en la innovación, que nos ha permitido la diversificación de nuestros mensajes y medios para poder llegar a más porteños y porteñas, es una buena noticia para la comuna que el logo de su alcaldía sea considerada un bien público", indicó la Municipalidad.