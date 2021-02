Alcaldes del litoral central acusan que el 70% de las vacunas contra el Covid-19 han sido aplicadas en turistas

El alcalde de El Tabo, Alfonso Muñoz (PS), señaló que el Cesfam de la comuna no pudo vacunar debido a que se quedaron sin dosis de inoculación.

Acusó, además, que no se han dado las garantías para poder vacunar a la población residente, debido a que el 70% de las inoculaciones de la comuna han sido para visitantes.

"No hay vacunas y he tenido que venir a asumir las responsabilidades del Gobierno Central y venir a explicarle a los vecinos. Acá se toman políticas en el Gran Santiago y son los alcaldes los que tenemos que poner la mejilla", dijo el jefe comunal.

"La cantidad de vacunas que está llegando no guarda ninguna relación con la demanda que estamos teniendo día a día y esto ha generado un gran déficit y una gran molestia en nuestros usuarios, ya que llegan a vacunarse y las vacunas se acaban rápidamente por la alta demanda debido a la gran cantidad de turistas", agregó Muñoz.

Sostuvo también que "hemos recibido cerca de 1.500 vacunas que se han inoculado al 100%, pero de ese total, el 70% han sido visitantes en desmedro de nuestra población residente".

"La autoridad central no ha entregado la reposición de esas vacunas que las están ocupando los veraneantes. No estamos en contra de eso, pero pedimos que el Gobierno sea más preciso y que nos dé las garantías que nuestra población no se va a quedar sin vacuna".

En la comuna de Algarrobo, el alcalde José Luis Yáñez (IND), aseguró que el porcentaje 70 –30 se repite en su comuna– que ha cuadriplicado su población debido a los turistas- y aseguró que aunque no se han quedado sin stock, han estado cerca.

"Es muy preocupante porque se nos generan aglomeraciones en el cesfam. En relación al calendario la gente dice 'me toca', pero según la logística de la comuna estamos vacunando a los adultos mayores en el sector X. No podemos estar vacunando en dos lugares al mismo tiempo porque no tenemos los recursos", dijo Yáñez.

Agregó que "a nivel central no saben de la realidad de las municipalidades y nosotros tenemos que adaptarnos a la logística comunal y a veces no podemos darle curso a la calendarización del Gobierno. Creo que tienen que mejorar a nivel central la entrega de vacunas".

Desde Intendencia entregarán un balance de vacunación durante este mediodía.

De momento, el ministro de Salud, Enrique Paris, desmintió esta situación, planteando que se envían más dosis a las comunas en la medida de que estas avisen que se les están acabando, o proyecten que necesitan más.

"Las comunas piden, ellas, las vacunas que necesitan, no se les mandan vacunas bajo la numeración o el capricho del seremi. Eso es absolutamente falso, tengo que desmentir a ese alcalde. Él puede pedir todas las vacunas que necesite y se le van a enviar, no hay que seguir utilizando ni la pandemia, ni la vacunación, ni los medicamentos, en forma política", cuestionó la autoridad.

"No es verdad que le vayan a faltar vacunas, y las vacunas las pide el encargado de Salud de cada municipio, así que yo le pido con mucho respeto que se coordine mejor con su encargado de salud", sostuvo.