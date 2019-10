Animalistas calculan más de 200 perros vagos en Valparaíso: Acusan falta de recursos

Agrupaciones animalistas estiman que más de 200 perros vagan actualmente por los cerros de Valparaíso, sin contar los que a diario son vistos, alimentados y custodiados como "mascotas de paso" los porteños.

La preocupación, dicen, está en la parte alta de la Ciudad Puerto, donde las quebradas son el refugio de manadas sin dueño conocido.

Javiera Arancibia, de la agrupación La Manadakan, calculó que "si es que uno piensa en que una perra pare al menos dos veces al año y cada perra tiene seis perros, y de ellos cuatro pueden ser perras y comienzan a reproducirse, si uno saca esa cuenta, claramente pueden haber más de 200 cachorros".

"En todos los cerros uno ve que los particulares estamos siempre compartiendo casos de cachorros abandonados, de cajas de perros en las quebradas", aseguró.

En ese contexto, detalló que, por ejemplo, "en el Cerro La Cruz hay un basural que está con perritos también, y los particulares que hacemos voluntariado para ir en su rescate, ya no podemos más, no damos abasto".

El problema de los caniles

El panorama se complica aún más si se considera que desde el Canil de Laguna Verde, el más grande de la ciudad y que atiende a más de 500 perros, advirtió que no le alcanzan los recursos propios más los aportes de 250 socios. Por ello, se prevé su posible cierre en caso de no poder reunir los 8 millones de pesos mensuales que necesita para poder funcionar.

El alcalde Jorge Sharp afirmó que "estamos estudiando un proyecto para tener un canil propio y, mientras tanto, vamos a seguir apoyando con subvenciones a los caniles privados que existen, siempre y cuando resguarden las condiciones mínimas de respeto a la existencia y vida de los animales".

Operativo municipal de esterilizaciones

Asimismo, ante esta situación, la Municipalidad de Valparaíso está implementando un plan de control canino que comprende la esterilización de más 3.700 animales, operativo que será licitada por 55 millones de pesos, así como la instalación de chips.

El encargado de Fauna Urbana del Departamento de Medio Ambiente, Felipe Vial, explicó que "la prioridad son los animales potencialmente peligrosos, que han sido denunciados por las vías formales hacia nuestro municipio".

Una segunda etapa del plan considerará "los animales en leva y los focos de los canes principalmente asilvestrados que están en las partes altas y las delegaciones de nuestra comuna, en los sectores de Laguna Verde y Placilla", precisó Vial.

"Posteriormente, esperamos que por parte del Gobierno esto venga a reforzar, dentro del programa de control canino, la aprobación de futuros proyectos que están a la espera dentro de la cartera de la Subdere", agregó el funcionario.

"Un infierno"

Por su parte, agrupaciones como Fundación Animal Chile apuntan a los recursos que necesitan las organizaciones dedicadas: "Cada esterilización con postoperatorio cuesta 60 mil pesos aproximandante. Nosotros enviamos medicamentos, simpáricas y alimento, necesitamos máxima difusión y hasta 100 pesos nos ayudan".

Además, acusaron que "Valparaíso es un infierno para los animales, no se puede creer el nivel de abandono y maldad".

El "problema" de la Ley Cholito que complica al municipio

En ese sentido, el propio alcalde Sharp fue enfático en advertir que buscarán aplicar sanciones a quienes teniendo mascotas las dejan a su suerte, y asimismo pidió responsabilidad a aquellos que atienden a los animales como "mascotas de paso".

"Quien alimenta, cuida o le da cariño a un animal debe hacerse responsable del mismo; si el cambio no parte en la casa de cada uno vamos a seguir teniendo este problema", comentó.

En ese mismo sentido, el jefe comunal criticó la Ley Cholito, ya que un problema es que no le otorga a las municipalidades los recursos para implementar la misma ley y "es presupuesto municipal el que está siendo utilizado para una responsabilidad que el Estado traspasa sin recursos".

Medidas conjuntas

En todo este marco, voluntarios se reunirán con el municipio porteño para pedir que éste disponga de algún lugar para realizar los post operatorios de los animales una vez que son esterilizados.

Además, le expondrán a las autoridades locales la situación que han encontrado en los cerros de la ciudad, ante la cual solicitan apoyo para continuar con sus operativos particulares.

En tanto que este viernes, la Municipalidad entregará más detalles del plan que está implementando en la ciudad para dar cumplimiento a un dictamen de la Corte Suprema para el control de la población canina en la Ciudad Puerto.