"Bien vestido y sin pantalones”: Supuesto depravado atemoriza a Villa Alemana

Cuatro vecinas de Villa Alemana, región de Valparaíso, denunciaron en la Fiscalía local que un hombre transita en un automóvil rojo y acosa a las mujeres de la zona, a quienes aborda con amabilidad para luego exhibirle sus partes íntimas.

Las juntas de vecinos de los sectores de El Patagual, Quebrada Escobares y Villa El Carmen de Peñablanca, junto al municipio de Villa Alemana interpusieron una querella.

María Fernanda, una de las afectadas, contó que "iba con mi hijo caminando de la mano y se me acercó el auto por detrás y me preguntó por el Troncal Sur, fue muy amable".

"En un minuto me dice súbete y luego un par de garabatos. Ahí me di cuenta que estaba sin pantalones masturbándose. Es un hombre moreno, no tiene más de cuarenta años, pelo corto, lentes y bien vestido", agregó la mujer.

Mirta Montenegro, presidenta de la junta de vecinos de El Patagual expresó que "este tipo es muy rápido. Ahora lo divisaron nuevamente en el sector y no queremos exponer a nuestros vecinos, a los niños".

"Queremos prevenir y no esperar una investigación para cuando haya una violación o una muerte", precisó.

¿Más de un acosador?

Según las denuncias, el supuesto acosador habría sido visto en un automóvil de color negro, por lo que ya se sospecha o de cambio de vehículo o bien de otro pervertido.

"Nosotros nos hemos visto en la obligación de hacer esta querella para que se identifiquen a los individuos. Este hecho es delicado y grave", manifestó el alcalde de Villa Alemana, José Sabat.

Para la denuncia se aportaron imágenes de cámaras de seguridad que muestran el vehículo merodeando pero de momento, no hay personas detenidas por estos hechos.