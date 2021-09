Comunidad haitiana protesta en comisaría de La Ligua tras muerte de hombre a manos de Carabineros

La comunidad haitiana se manifiesta este miércoles en el frontis de la comisaría de Carabineros de La Ligua, tras la muerte de un ciudadano de esa nacionalidad por un disparo de un uniformado.

Comunidad haitiana se manifiesta frente a comisaría de Carabineros #LaLigua x baleo de funcionario q terminó con la muerte de hombre de esa nacionalidad. “No es incidente confuso, es violencia contra cuerpos negros”. Hoy Fiscalía formalizará x homicidio a uniformado @Cooperativa pic.twitter.com/T0fKLeifDm — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) September 1, 2021

Según lo informado por la PDI, el hecho -ocurrido ayer- se dio luego que el hombre fue a comprar una bebida a un boliche cercano a su domicilio, sin embargo, no había la que él quería y se enojó. Después de ello, apareció en el lugar con un machete, momento en que fue interceptado por los funcionarios de Carabineros.

Ante esta muerte, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes aseguró en esta jornada que "no es incidente confuso, es violencia contra cuerpos negros".

"Quieren hacer un montaje con un machete de un ciudadano haitiano, sabemos bien que un machete tampoco es un gesto para que disparen a matar. No hay ningún indicio de que había una amenaza inminente de la vida de este funcionario policial. Queremos ya que estas situaciones se detengan, ustedes como funcionarios sus sueldo lo hace la gente y eso incluye a esas personas negras", indicó Djimmy Delice, presidente de la organización.

VIDEO comunidad haitiana se manifiesta frente a comisaría de Carabineros de #LaLigua tras homicidio de Louis Gentil de 42 años. Diputado Ibáñez oficiará a Ministerio de Interior y Carabineros solicitando información de protocolos policiales @Cooperativa pic.twitter.com/oLojEPUWJC — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) September 1, 2021

En tanto, pasado el mediodía será la formalización del funcionario policial por el delito de homicidio, mientras que el diputado Diego Ibáñez (CS) oficiará al Ministerio de Interior y Carabineros solicitando información de protocolos policiales en este caso.

"Nosotros vamos a solicitar mediante un oficio dirigido a Carabineros de Chile, si es que se cumplieron o no, en este caso los protocolos. Ninguna persona, no hay nada que justifique que una persona termine muerta por un disparo de la fuerza policial, en una situación de vulnerabilidad y de padecimiento de una enfermedad de salud mental, es una violación de los derechos humanos por donde se mire, no hay justificación alguna", acotó el parlamenario.

Además, señaló que "hay un protocolo que señala como es el paso a paso para no poner en riesgo la vida ni el funcionario ni de la persona, y a todas luces ha fracasado dicho protocolo y dicha negociación policial, que es obligatoria por ley".