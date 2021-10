Con aforo y reserva previa, Conaf reabrió cumbre del Parque La Campana de Olmué

Luego de un año y medio de restricción, la Conaf reabrió el acceso a la cumbre del Parque Nacional La Campana, sector que se mantuvo cerrado por la pandemia y por la temporada otoño–invierno.

Hoy, quienes quieran visitar el parque y llegar hasta la cumbre pueden hacerlo respetando el aforo -500 visitantes distribuidos en las distintas áreas- y con reserva previa.

"Para la cumbre debemos señalar que hay medidas restrictivas todavía: no estamos haciendo escalada y es una visita que deben hacer al menos dos personas, y si es un grupo mayor, que se mantenga cohesionado", dijo el director regional de Conaf, Sandro Bruzzone.

"Esta cantidad de personas que estamos recibiendo guarda relación con la seguridad en general: accidentes, extravíos, una enfermedad que pueda sobrevenir a una persona cuando se encuentra en la cumbre", agregó el funcionario.

GOBIERNO PIDE "RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA"

La delegada presidencial provincial de Marga Marga, Carolina Corti, explicó: "Cuando se inicia el proceso de ascenso a la cumbre, existen ciertos riesgos y lo hemos vivido en carne propia, ya que en algunos casos, personas que no cuentan con la capacidad física, que no cuentan con el entrenamiento y además, no siguen las reglas, evidentemente terminan con alguna lesión o perdiéndose y hay que hacer esfuerzos sobrehumanos para hacer el rescate".

"Es por eso que vamos a ir evaluando, después de este año y medio prácticamente de cierre, para que las personas también apliquen su responsabilidad y disciplina para esta clase de deporte", agregó Corti.

#CONAFValparaíso | Un llamado a evitar el uso del fuego, en todas sus formas (cigarrillos, fogatas y asados), al interior del Parque La Campana, realizó el administrador, Félix Forno, quien, además, recordó que el ingreso es SOLO con reserva en el sitio https://t.co/ON7kSB5jZJ: pic.twitter.com/sbAEao57g9 — CONAF (@conaf_minagri) October 5, 2021

El alcalde de Olmué, Jorge Jil, dijo que esta reapertura "es una muy buena noticia, porque tener acceso ya a 50 personas diarias a la cumbre es muy positivo para los amantes del deporte al aire libre".