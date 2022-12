El Año Nuevo en Valparaíso y Viña será sin fuegos artificiales

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ministerio de Defensa, informó este jueves que finalmente no autorizó el uso de fuegos artificiales para el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo que organizaban para este sábado los municipios de Viña del Mar y Valparaíso.

"La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), Coordinadora Central de la Ley N° 17.798, a cargo de la supervigilancia y control de armas, explosivos, y artículos pirotécnicos en nuestro país, informa que se ha notificado a las empresas comercializadoras de productos pirotécnicos, respecto al estado de los productos de artificios testeados por el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC) para la realización de espectáculos pirotécnicos de fin de año. Tras la evaluación técnica realizada se determinó no autorizar el uso de los elementos pirotécnicos", anunció la entidad en un comunicado.

AHORA: NO habrá show de fuegos artificiales para el año nuevo en Valparaiso y Viña del Mar! Tras testear productos DGMN no autoriza su uso.. #CooperativaContigo 👇🎆 pic.twitter.com/kv9hpPiicb — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) December 29, 2022

La DGMN tomó la determinación después de realizar inspecciones de documentación técnica, documentación legal, de embalajes y envases, inspección visual y prueba de funcionamiento, las cuales fueron ejecutadas en el desierto en la Región de Atacama.

"NO MANTIENEN CONDICIONES DE SEGURIDAD NECESARIAS"

En su informe, la DGMN explicó que tras las pruebas se estableció que los dispositivos testeados "no mantienen condiciones de seguridad necesarias atribuibles a condiciones de almacenamiento y antigüedad de fabricación del producto".

"Si bien es cierto, determinadas inspecciones y pruebas no presentaron observaciones, esta Autoridad Técnica Asesora no puede dejar de analizar con detalle y prudencia, aspectos que dicen relación a garantizar la seguridad del empleo de éstos, lo anterior evidenciado en la inspección de embalajes y envases", indicó.

En efecto, agrega la entidad, "la empresa Pirotecnia SPA presentó productos 'Pirotecnia Igual' fabricados el año 2019 con fecha de vencimiento el año 2024, cuyo período de vigencia se contrapone con el descrito en la carta dirigida al Departamento de Control de Armas y Explosivos de la DGMN realizada por la misma empresa Pirotecnia Igual, el 09AG02022, la que fue analizada en su momento por esta Autoridad Técnica Asesora, emitiendo un pronunciamiento mediante el Oficio de 'Referencia 2)', que en términos generales, dice que la empresa Pirotecnia Igual, Barcelona, España, manifiesta una gran preocupación por el estado en que se encuentran todos los artificios pirotécnicos exportados a Chile durante el año 2019 y que están almacenados en los polvorines de la empresa Pirotecnia SPA, localidad de Melipilla, Chile".

La DGMN especificó que "la carta revela una serie de antecedentes tales como posibles explosiones de las bombas dentro de los morteros, posibles casos de fallas en el funcionamiento de bombas de diferentes tamaños y otras situaciones de similar naturaleza. Junto con lo anterior, esta importante empresa a nivel mundial, indica que su sistema de calidad interno entrega 3 (tres) años de vigencia a los artificios pirotécnicos fabricados y de igual forma el alto riesgo detallado precedentemente y referido al peligro que existe cuando estos productos se encuentran almacenados más allá del período de tiempo estipulado por el fabricante, posición con la cual el Banco de Pruebas de Chile se encuentra de acuerdo y que fue ya expuesta a la DGMN detallado en el párrafo anterior".

"Consecuente con la presentación realizada por la Empresa Pirotecnia Igual y de acuerdo a la inspección de embalajes y envases que confirman esta procedencia, esta Autoridad Técnica Asesora comunicará a la empresa Pirotecnia SPA, que los productos presentados a recertificación no cumplen con las condiciones de seguridad correspondientes, bajo la siguiente conclusión en el certificado: "NO CUMPLE. No mantienen condiciones de seguridad, en conformidad a lo ya informado por el Banco de Pruebas de Chile", apuntó el organismo.

Los alcaldes Jorge Sharp (Valparaíso) y Macarena Ripamonti (Viña del Mar) y los gremios del turismo y del comercio aguardaban expectantes los resultados de las pruebas: habían abogado por que se realice el "Año Nuevo en el Mar", fiesta que genera ingresos en torno a los 70 millones de dólares, según la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso.

"En este momento, los fuegos artificiales van", decía este mismo jueves, más temprano, Ripamonti.

DIPUTADO CELIS: "ES SENSATO Y PRUDENTE"

Tras conocerse la noticia, el diputado por la Región de Valparaíso y exconcejal de Viña del Mar, Andrés Celis (Renovación Nacional), dijo que "que tras el testeo de la pirotecnia vencida la Dirección General de Movilización Nacional determinara no autorizar su uso, me parece sensato y prudente, ya que hay bases técnicas para la decisión y lo más importante es cautelar la integridad y seguridad de las personas".

"Ahora, por supuesto, lo lamento por el comercio y el turismo que podría verse afectado y en esa línea. Espero que los municipios propongan un plan de actividades que permita mitigar dichos efectos negativos en los próximos días", sostuvo.