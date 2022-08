El lunes continuarán alegatos de clausura contra sujeto acusado de violar y matar a mujer en situación de calle

El lunes continuarán los alegatos de clausura contra un sujeto acusado de violar, golpear hasta matar a una mujer en situación de calle y abandonarla en un callejón en abril del 2021, en la Región de Valparaíso.

La Fiscalía pide presidio perpetuo calificado, ya que, según relató la fiscal Lorena Ulloa, la víctima quedó "totalmente golpeada, su rostro desfigurado".

"Claramente no hubo en ningún caso un consentimiento de la víctima como lo ha señalado el imputado, ya que él señala que, 'si bien el golpeó a la víctima en reiteradas oportunidades, fue en otro contexto ya que la víctima se puso agresiva porque quería más droga'. Esa tesis, de haber pedido más droga, se descarta totalmente. La víctima no tenía drogas en su organismo", recalcó la persecutora.

La querellante por el Servicio Nacional de la Mujer, Elena Ávila, indicó que "Rosa Muñoz fue víctima de un brutal, despiadado y cruel ataque. Lesiones que no pueden dejar ajeno a nadie. Sus fotografías y registros impactantes y que no fueron más que el resultado que del actual del acusado".

"Estamos frente a un terrible ataque, don José Maureira agredió a la víctima de manera cruel y despiadada en el rostro y su cabeza dejando que falleciera en el lugar, siendo precisamente la causa de muerta la asfixia mecánica; ahogada por su propia sangre", detalló la abogada.

ABOGADO DEFENSOR: "NO HAY FEMICIDIO"

Según el abogado defensor Franco Lemmos, en tanto, no hay violación ni femicidio, debido a que no hay una causal de género en el crimen.

"Recordemos que mi representado afirmó que mantenían relaciones sexuales de manera ocasional. No hay nada que indique mi representado, en razón del género, agredió a doña Rosa Muñoz, sino que esta situación entre personas que viven en situación de calle, ambos están en el mismo circuito y, ciertamente, no cuesta mucho entender que estas personas que viven de esta manera no se relacionan de la mejor manera; no resuelven sus problemas de manera civilizada, sino que más bien de una manera bastante más cercana a lo primitivo", manifestó.

"Entedemos nosotros que no hay violación. Hay un homicidio simple", agregó el jurista.

El lunes continuará la clausura del juicio, donde Fiscalía pretende lograr la pena máxima que permite la ley contra el imputado.