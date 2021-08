Gobernador Mundaca: "La figura del delegado presidencial actúa como celador del proceso de descentralización"

"Esa hueá no procede". Con estas categóricas palabras caificó el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, el hecho de tener que pedir autorización al delegado presidencial para reunirse con los servicios públicos de la región.

"Mi problema no es con (Jorge) Martínez, es con la figura del delegado presidencial, que actúa como un celador del proceso de descentralización, como un gendarme del proceso de descentralización, y además se toma atribuciones que no le corresponden", dijo la autoridad electa.

"FRENO DE MANO A LA DESCENTRALIZACIÓN"

El ex activista de Modatima agregó que "el delegado presidencial lo que hace es coordinar la fuerza pública y verificar el funcionamiento de los servicios públicos, pero no prioriza los recursos, no preside el CORE y, por tanto, no tiene iniciativa presupuestaria".

"Su única iniciativa tiene que ver con la seguridad y salir a sacarse fotos cada vez que hay una tragedia en la región... Nuestras facultades son súper específicas, pero -también lo hemos dicho- la figura del delegado presidencial es un freno de mano al proceso de descentralización", apuntó Mundaca.

"SOY MAYORÍA NACIONAL"

Consultado sobre la necesidad de eliminación del cargo, Mundaca adelantó que el miércoles se reunirá con un grupo de parlamentarios que han presentado un proyecto de ley para acabar con dicha representación política del Poder Ejecutivo en regiones.

"Ahí vamos a estar para dar testimonio, porque la prensa ha sido testigo de que cuando este gobernador y su equipo han solicitado reuniones a los servicios públicos, tengo que pasar para pedir autorización para juntarme con los servicios públicos y esa hueá no procede, porque yo soy una autoridad democrática, elegida democráticamente en la región", remarcó Rodrigo Mundaca.

"Soy la primera autoridad regional en este cargo, siendo además mayoría nacional con más de 300 mil votos. Por tanto, jamás vamos a emplear esa táctica de tener que pedirle permiso a una figura designada por el nivel central para ejercer mis prorrogativas democráticas y administrativas", sentenció el gobernador.