Gobierno: Se demolerán las viviendas de Valparaíso que representen riesgo

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, anunció este miércoles que su cartera pondrá los recursos necesarios para demoler viviendas de Valparaíso que hoy tienen decreto de demolición, tras el derrumbe que dejó seis muertos la noche del martes.

El secretario de Estado también comprometió apoyo para el catastro de zonas de riesgo tanto en Valparaíso como en otras comunas.



Monckeberg confirmó que ha conversado con el alcalde Jorge Sharp, el intendente Jorge Martínez y "las autoridades regionales, lo que está claro es que la planificación comunal y el determinar o detectar zonas de riesgo tiene que estar establecido en los planos reguladores".

"Eso en muchas comunas ocurre y en otras no. Más allá de esa situación, vamos a avanzar y vamos a buscar la fórmula de apoyar a los municipios, primero, para detectar sus zonas de riesgo y las puedan incorporar a sus planos reguladores, pero además con recursos, en este caso y lo he conversado con las autoridades regionales, que permitan poder demoler las viviendas que hoy sí tienen orden de demolición y que, por falta de recursos, no se han hecho", aseguró.

En el sector de la tragedia continúan los trabajos para rescatar los cuatro cuerpos que se encuentran atrapados entre los escombros, instalándose una grúa para facilitar estas obras.