Aldo Serrano, un obrero de la construcción de 42 años de edad, denuncia que funcionarios de la Sexta Comisaría de Carabineros de Villa Alemana le dieron una paliza al confundir su spray homeopático "Rescate" -que funciona como tranquilizante "para los nervios, para mis crisis de pánico"- con un gas pimienta. El hombre fue detenido porque no se presentó a una citación en el Juzgado de Garantía de la ciudad, y afirma que cuando le comunicaron que pasaría la noche preso intentó usar el referido inhalador, pero los uniformados pensaron que él quería atacarlos y lo sometieron de forma abusiva: "Me azotaron en el suelo, me pegaron, me tiraron para el baño de los calabozos... Fue espantoso", dijo a Cooperativa el trabajador, que constató lesiones en el Hospital de Peñablanca y luego se practicó un escáner en el Hospital de Quilpué. Cuenta que, presentado finalmente ante el tribunal, le dieron una nueva fecha de citación y lo dejaron libre: "Porque yo no soy ningún delincuente". La institución policial reconoce que hubo un incidente violento en la unidad, pero con ciertos matices respecto a la versión de la víctima. El subcomisario Boris Castillo indicó que "se desconocía la composición (del spray), por lo que Carabineros intentó quitarle esta especie por la fuerza, (pero el sujeto) opone resistencia y procede a agredir a un funcionario en la nariz. Éste, en forma reactiva a la agresión, le propina tres golpes de puño, que quedaron registrados por las cámaras de seguridad". El cabo primero Daniel Vidal fue detenido por esta "agresión de tres golpes de puño al imputado", y otros tres funcionarios que estaban en las cercanías quedaron "supeditados a la investigación y al sumario administrativos". La Policía de Investigaciones quedó a cargo de periciar las grabaciones de las cámaras de la comisaría para esclarecer a cabalidad los hechos.

