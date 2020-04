John Cobin fue reformalizado por disparos en Reñaca y sumó dos nuevos delitos

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar el cierre de investigación en contra de John Cobin, el estadounidense que en noviembre pasado sacó un arma y la percutó en medio de una protesta en plena calle en Reñaca.

El sujeto está imputado por homicidio frustrado y disparos injustificados en la vía pública, pero en la reformalización de este martes se sumaron dos nuevos delitos: Otro por homicidio frustrado y también uno por alteración del orden público.

El fiscal de Viña del Mar, Pablo Bravo, detalló que "los hechos descritos constituyen un delito de homicidio respecto de la víctima Luis Ahumada cometido en grado de desarrollo frustrado, en segundo lugar un delito de homicidio respecto de la víctima Daniel Molina cometido en grado de desarrollo frustrado; el delito de disparar injustificadamente armas de fuego en la vía pública; y por ejecutar actos destinados a alterar la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el Artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado".

"En los cuatro delitos le ha cabido participación en calidad de autor", agregó en la reformalización.

¿Por qué Cobin tenía un parche en un ojo?

En la audiencia, realizada vía videoconferencia, Cobin apareció con un parche en uno de sus ojos, aludiendo a una "seria infección ocular".

Por ello, la magistrada ofició al Complejo Penitenciario de Valparaíso -donde se encuentra en prisión preventiva- que se le traslade a la brevedad al Instituto de Salud Visual (ISV) de Viña del Mar o a la Unidad de Oftalmología del Hospital Carlos van Buren, para poder ser tratado por esta lesión.

Su abogado defensor Cristóbal Ogas dijo que su representado "está sufriendo una infección ocular y es por eso que lleva ese parche. No responde a ningún tratamiento clínico, sino que Gendarmería le tapó el ojo para que no se viera feo ni fuera impresionantemente grotesca la situación de mi representado que tiene una infección en el ojo. No se ha cumplido con la resolución de ponerlo a disposición de un especialista".

"Mi representado lo que asegura es que necesita una cirugía porque está al borde de tener desprendimiento de retina, por lo tanto puede quedar tuerto, esa es la verdad", explicó.

El propio Cobin acusó que "en el hospital penal no me han dado nada, me pusieron solamente mis propias gotas y este parche", y que fue el 3 de abril "para ver esa situación y mi esposa tuvo comunicación con mi médico y dijo que si yo veía de la forma que lo hago significa que ha caído la retina de mi ojo".

Se espera una nueva audiencia para poder fijar la fecha del inicio del juicio oral en contra del estadounidense.