"Me descontextualizaron": Habló mujer que insultó fuera de sí a turistas de Maitencillo

Durante la mañana de este lunes habló la protagonista de un video ocurrido en Maitencillo que se viralizó durante este fin de semana donde insultó a turistas que visitaron el Mercado de San Pedro.

En conversación con Mucho Gusto, Bernardita acusó que la "descontextualizaron" y ha "ido mil veces a hablar con él (dueño del local) y el alcalde. Esto viene desde hace mucho tiempo".

"Fui en diciembre a hablar con él porque estaba todo el día con la música a todo chancho, pero me empezó a hablar puras tonteras. El otro día fui porque ya era mucho. Está al lado de mi casa, se agrandó para adelante, y además tiene una terraza hacia la playa. Es una invasión que no corresponde", contó.

Aseguró que va hace 60 años a vacacionar al lugar y que "siempre habían tenido tranquilidad". "Donde está ese restaurante, había un bosque. Cortaron los árboles, y lo que era un kiosquito terminó convirtiéndose en un Estadio Nacional", dijo.

Barnardita contó que los hechos ocurrieron después de que hablara con el dueño del local sin éxito. "Yo partí al restaurante muy enojada, me salí de mis casillas. Yo quería hablar con el dueño, pero se escondió y se hizo el tonto. Él fue un plomo, me empujó, entonces la gente me empezó a tratar mal y yo me defendí. Obviamente no era la forma", recalcó.

Los memes que han surgido en redes sociales en torno al momento viral han sido una preocupación para Bernardita: "Yo hago el mea culpa, me da lata por mis niños todos estos memes (...) No debería haber dicho todas esas brutalidades, fuera de contexto".

El encargado del local aseguró a SoyQuillota que ella "siempre ha tenido reiterados problemas con el tema de la música, han habido problemas con su marido y sus familiares, porque vienen al local y nos tratan mal".

