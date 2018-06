Ministro de Agricultura anunció medidas para combatir la sequía en Petorca

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, en conversación con agricultores y productores de Petorca, anunció varias medidas para combatir la escasez hídrica en la provincia, entre ellas, aumentar de 12 a 25 litros de agua por segundo para el agua potable rural.

"No puede haber ningún habitante de Cabildo, La Ligua, Petorca que al abrir la llave de su casa no le salga agua. No puede ser que cuando hablamos de una agricultura desarrollada haya una familia que al otro lado del cerco no tenga agua", precisó el secretario de Estado.

Walker indicó además que "tenemos que asociarnos (para) crear comunidades de aguas subterráneas y superficiales, crear la junta de vigilancia y las asociaciones de canalizadores. Hay agua, el tema está en la mala administración", recalcó.

Inquietudes entre agricultores

Durante el encuentro que se desarrolló en la comuna de La Ligua y en el que participaron 200 productores y agricultores de la zona, Claudio Martínez, presidente de la Asociación Río Petorca indicó que "los APR (agua potable rural) deben ser autónomos, independientes. Estamos viendo la forma de incorporar a aquellos APR que no tienen su suministro de agua fijo".

"Eso significa potenciar el sistema de la abducción con nuevos proyectos para poder fortalecerla aún más y hacerla crecer, es no eliminarlas incorporándolas a Esval", explicó el dirigente.

Por su parte, Hugo Diaz, representante del agro y Modatima, señaló que "lo malo es la distribución del agua, porque sabemos que hay gente que tiene drenes clandestinos en el río, lo que es absolutamente ilegal".

Ante esto, el ministro Walker respondió que "debemos velar porque se respete el Estado de Derecho. Tenemos que hacer una agricultura sustentable, por eso el Ministerio de Obras Públicas vino a hacer un catastro donde se han detectado varias irregularidades que tenemos que corregir, porque lo primero que debemos hacer es respetarnos cumpliendo la ley".

Desde el Ministerio de Agricultura indicaron que esta fue la primera de una serie de encuentros que habrá con los productores y agricultores de la zona a fin de encontrar solución a sus demandas y enfrentar el tema de la escasez hídrica.