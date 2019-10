Mujer destruyó la camioneta de su ex pololo y no podrá mencionarlo en redes

La justicia de San Antonio tomó una curiosa decisión luego de que una mujer de iniciales C.A.C.H. fuera detenida por Carabineros de la Subcomisaría de Santo Domingo por atacar y dañar la camioneta de su ex pololo.

Además, la mujer amenazó de muerte al hombre, según informa El Líder de San Antonio. "Te voy a matar conch…", le dijo según detalla el parte policial leído por la abogada del Ministerio Público.

La imputada pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de San Antonio y quedó en libertad tras un acuerdo. La fiscal detalló cómo fue el ataque.

"Tras sostener una discusión con su ex pololo, se subió arriba de la camioneta Dogde modelo RAM, subiendo en el techo y comenzando a saltar, ocasionándole daños. Posteriormente, se sentó al volante, puso marcha atrás y chocó con un portón"

Los daños fueron avaluados en 400.000 pesos según la víctima. Por estos delitos de daños simples y amenazas la jueza de Garantía, María de los Ángeles Ceardia, la defensa y la fiscalía llegaron a un acuerdo reparatorio.

La mujer no podrá acercarse al hombre y que no lo mencione en las redes sociales durante un año. "Que no se vuelva a acercar a mí ni a mi círculo, principalmente a mi hija, y yo temo por la popular funa en redes sociales”, sostuvo la víctima.