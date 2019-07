Mujer viral por decir "vístima": "Ojalá que todos esos que lucran me pongan algo de plata"

Fue en abril de este año cuando Elizabeth Ogaz se volvió viral por decir la frase "yo la veo que ella se está haciendo la 'vístima'" durante una entrevista televisiva. Pocos días después, reveló que sufría bullying por ello y no podía salir ni a la calle.

Pero esos problemas la siguen persiguiendo, según contó a La Estrella de Quillota: "He estado muy enferma y acá todo sigue igual, la gente molestándome, han hecho canciones, mi cara está en todos lados, todos ganan, menos yo que no he ganado nada" dijo Ogaz.

El video que se viralizó originalmente fue transformado en una canción por un DJ, la que fue igual de popular, y gracias a ello llegó a provocar risas en diversos países como Argentina, México y Bolivia.

En esos países surgieron más canciones virales, cumbias y coreografías.

"Yo no he ganado nada, sigo igual de pobre (...) La gente dice que yo gané un millón de pesos, ¿¡dónde!? si la que menos ha ganado en todo este cuento he sido yo, ojalá que todos esos que lucran me pongan algo de plata en una cuenta porque acá todos ganan, ellos ganan plata y yo gano burlas y risas en la calle", reveló la mujer que vende parches curita en La Calera.

Ogaz contó que la llamaron para un comercial, pero no pudo hacerlo porque tenía que viajar a Santiago para ello y por sus problemas de salud ni siquiera puede trasladarse a Viña del Mar, donde le regalaron un tratamiento dental que no se ha hecho.

"Tengo una hernia en la columna, problemas en mis rodillas y más encima me caí, así es que no me puedo mover mucho porque me golpeé las costillas, he tenido que vender todas mis cosas porque tengo que comprarme remedios y hacerme exámenes. Tengo diabetes y sufro de crisis de pánico, ojalá la gente se pusiera una mano en el corazón", lamentó.