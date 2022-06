Nuevo episodio de contaminación: Hasta el viernes se suspenden las clases en Quintero y Puchuncaví

La Seremi de Educación informó que se suspenden las clases hasta el viernes 10 de junio, inclusive, en colegios y jardines infantiles de Quintero y Puchuncaví, como medida preventiva ante un nuevo episodio de intoxicaciones masivas en la zona.

La autoridad aseguró que la decisión se toma como "medida preventiva para resguardar la seguridad de los alumnos y trabajadores de la educación y garantizar un retorno a clases seguro".

Educación suspende clases hasta el viernes (inclusive) en #Quintero y #Puchuncaví tras episodios de contaminación registrados el lunes y hoy en la zona 👇🏻 @Cooperativa pic.twitter.com/jaH04ZBDEM — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) June 8, 2022

Esto luego que esta jornada se diera a conocer nuevamente un episodio de intoxicaciones masivas debido, presuntamente, a la contaminación ambiental, cuya cifra de afectados bordea las 40 personas, de acuerdo a lo informado por las autoridades.

La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, aseguró que "hemos adoptado una posición de prevención, y esto quiere decir que apenas comenzaron a haber un aumento de las atenciones en este momento, se dictó inmediatamente la gestión de episodio crítico, se suspendieron también las actividades escolares inmediatamente".

Aunque aclaró que "en este momento no están marcando efectivamente las cámaras de monitoreo, no tenemos un levantamiento concreto de qué es lo que está sucediendo, pero sí sabemos que se está afectando nuevamente la salud de los niños y las niñas, que no lo vamos a permitir y, por tanto, se establecen las medidas de manera inmediata".