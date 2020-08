Papá de Ámbar quiere que la madre sea procesada como encubridora

Patricio Olivares, abogado del papá de Ámbar, Ulises Cornejo, informó que se querellaron contra la madre de la víctima en calidad de encubridora, debido a la "actitud inmutable" que tuvo la mujer durante la búsqueda.

El abogado también fue querellante en el caso del profesor Nibaldo Villegas, quien fue asesinado por su ex esposa, Johanna Hernández, y la entonces pareja de esta, Francisco Silva.

Olivares, quien se ofreció a representar al padre de la menor, explicó que la "querella se interpuso anoche, de madrugada, ante el Juzgado de Garantía de Villa Alemana (...) querella con nombre y apellido".

El proceso judicial está dirigido contra dos personas: una querella por homicidio calificado contra Hugo Bustamante, presunto autor material del crimen, y contra la madre de Ámbar, Denisse Llanos, en calidad de encubridora".

En Una Nueva Mañana de Cooperativa, el abogado apuntó a la "actitud inmutable que sostuvo la mujer durante los ocho días de búsqueda" de la joven: "Existen dudas de por qué ella sostuvo una actitud tan calma".

En tal sentido, "no podríamos decir que la mujer (Denisse) se encontraba bajo coacción (de Bustamante), porque no estaba con él. Tuvo la instancia de tomar un teléfono y denunciar", pero no lo hizo.

Olivares recordó que Johanna Hernández, en su momento, también arguyó haber estado sometida a coacción y amenazas de Francisco Silva, pero ello no obstó para que, finalmente, fuera condenada y esté hoy en la cárcel por el asesinato y descuartizamiento del profesor Nibaldo.