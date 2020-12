Peregrinación a Lo Vásquez: Tránsito en Ruta 68 ya se encuentra habilitado

La Ruta 68 informó que desde las 08:00 horas de este martes se habilitó el tránsito en ambas direcciones, luego de estar cerrada por varias horas para evitar que creyentes asistieran en esta jornada al Santuario de Lo Vásquez, en la Región de Valparaíso.

Con esta medida, que busca evitar contagios de Covid-19 impidiendo aglomeraciones en el sector, también se irán normalizando los cortes de calles que convergen con esta ruta que une Santiago con Valparaíso.

[ℹ INFORMAMOS] Carabineros y personal OPSA proceden a la habilitación del tránsito en ruta 68 en ambas direcciones. #VíasChile Maneje con precaución. — Rutas del Pacífico (@autopista68) December 8, 2020

Por su parte, el rector del Santuario de Lo Vásquez, el sacerdote Andrés Valenzuela, recordó que el recinto permanecerá cerrado, por lo que hizo un llamado a no asistir y poder participar de las misas y actividades online que iniciarán a las 09:45 horas.

"Permanecerá cerrado el templo y permanecerá así también un buen tiempo más.

Tendremos todo online, tendremos tres eucaristías de manera online a las 10:00 horas, a las 12:00 horas y a las 19:00 horas", puntualizó el religioso.

Además, indicó que "durante todo el día habrá transmisión del santo rosario, testimonios, archivos históricos, canciones a la Virgen, momentos de oración y de espiritualidad".

"Quiero invitarlos a que participemos activamente este 8 de diciembre a través de las plataformas de las redes sociales, a través del Facebook del Santuario Purísima de Lo Vásquez", afirmó el sacerdote.

Las autoridades esperan que los fieles no lleguen, como ocurrió este lunes pese a la prohibición, en esta jornada al santuario.

Balance positivo de las autoridades

La gobernadora de la provincia de Marga Marga, María Cortés, señaló que no "existen accidente de tránsito que lamentar hastas este momento. No hubo personas ni a pie, ni en bicicleta en tránsito".

"Durante la noche hubo que regresar a tres vehículos. Existe, actualmente, un bajo desplazamiento de vehículos en todas las rutas que convergen con la Ruta 68. La ciudadanía acogió de buena manera las medidas preventivas adoptadas por las autoridades", manifestó.

"Al momento nos señalan con tránsito mundial y bajo flujo vehicular", agregó la autoridad.