Quintero: 400 familias presentaron primera demanda civil por contaminación

Un grupo de 400 familias presentó la primera acción civil por la contaminación en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví.

El abogado Remberto Valdés detalló esta presentación dirigida contra las empresas del cordón industrial.

"Acá tenemos un rol del Estado que ha sido absolutamente deficiente. Llevamos 58 años de contaminación. Es impresentable para la nación completa que el Estado de Chile no tenga ni la más mínima idea de cuáles son los agentes contaminantes", planteó el jurista.

"La gente acá está envenenada, no puede tomar agua, no puede ventilar su ropa y resulta que Chile no le puede dar una respuesta concreta y precisa a las víctimas: ¿Quién contamina? ¿Quién emite gases que envenenan a la población? ¿Quién ha envenenado el agua?", añadió.

La acción judicial, a la que podrían sumarse otras familias, pide 5.000 millones de pesos como indemnización.