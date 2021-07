Reginato no se presentó a Concejo de Viña del Mar y Ripamonti confirma cinco sumarios

Este jueves se llevó a cabo la primera sesión del Concejo Municipal de Viña del Mar tras el fallo que inhabilitó para ejercer cargos públicos a la concejala y ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), quien no se presentó a la instancia pese a que la resolución aún no se encuentra ejecutoriada ni notificada.

En la misma sesión, la actual alcaldesa Macarena Ripamonti confirmó la apertura de cinco sumarios administrativos a menos de un mes de haber asumido el cargo.

Lo anterior, para establecer responsabilidades que pudieran tener que ver con irregularidades dentro del municipio durante la pasada administración Reginato.

Respecto de la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones, Ripamonti dijo que "es porque se ha transgredido de manera inexcusable, manifiesta y reiterada las obligaciones que dicha persona (Reginato) tenía en su carácter de alcaldesa de esta ciudad".

"Ha transgredido sus obligaciones y principalmente por la generación de un déficit que conforme al año 2019, informe 577 de la Contraloría General de la República, reportaba que era de 17 mil 568 millones de pesos y que cada día se reporta más conforme a la no toma de resguardos", sostuvo la jefa comunal viñamarina.

En ese sentido, en cuanto a las irregularidades que fueron consideradas en el fallo del Tricel que estableció que Reginato incurrió en notable abandono de deberes, Ripamonti precisó que "respecto a las responsabilidades que allí caben, llevamos más de 24 días de asumo y ya hemos levantado 5 sumarios administrativos".

"Aquí las decisiones no pueden ser caprichosas porque lo peor que puede pasar es que por apresuradas, nerviosas, sin tomar prudencias, esas personas queden reintegradas por efectuar actos administrativos poco rigurosos", dijo Ripamonti.

Asimismo recordó las tres aristas penales que investiga Fiscalía respecto de la Municipalidad de Viña del Mar: horas extras, pagos irregulares a proveedores y generación de déficit.

"Este municipio está trabajando para que a cada una de las personas responsables le quepa la responsabilidad y pague por el perjuicio que se le hizo a toda una comunidad, no solo en términos contables, sino también a la capacidad de este municipio de responder a las necesidades de una comunidad".

"Esta administración está tomando todas las decisiones para buscar a cada una de las personas que hayan sido responsables. A nosotros como autoridades nos cabe una responsabilidad penal, tenemos la obligación de si tomamos antecedentes que puedan constituir delitos, informarlos al Ministerio Público", cerró Macarena Ripamonti.