El ex fiscal nacional y actual abogado de Defensa Víctimas, Sabas Chahuán, conversó con Una Nueva Mañana sobre el crimen de Ámbar Cornejo, donde hizo un llamado a reformar las instituciones porque "a esta niña le falló el sistema". Junto con ello, rechazó reabrir el debate sobre la pena de muerte a partir de este caso, asegurando que "no sirve (...) la delincuencia no disminuye". "Si a mí me mataran un hijo, como padre podría matar al sujeto; pero el Estado no puede utilizar a la gente como medio para escarmentar a otros", reflexionó.

