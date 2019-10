Surgen nuevas acusaciones contra colegio de La Ligua donde joven resultó quemado

Estudiantes se tomaron el Colegio Maese da Vinci de La Ligua, donde un alumno de 15 años sufrió serias quemaduras en el rostro cuando participaba de un experimento feria de ciencias.

La situación ha generado preocupación y molestia en la comuna tras la situación y la actuación del establecimiento, que fue denunciada por la madre del menor más afectado.

Alejandra López, la progenitora del adolescente, que cursa primero medio, insistió en sus acusaciones: "No sé dónde estaban las medidas de seguridad, no sé quién estaba a cargo, dónde estaban los responsables. Ellos (los alumnos) estaban prácticamente solos, claramente se produjo una negligencia muy grande".

Asimismo, apuntó que "yo podría estar llorando la pérdida de mi hijo, es así de grave lo que pasó", mientras -denunció- "ellos (la dirección del colegio) le están tratando de bajar el perfil, por eso decidí hacerlo público, porque esto no se puede quedar así".

Aseguran sufrir vulneraciones

Un estudiante secundó las palabras de López, agregando que "lo que nosotros pelamos ahora es que no hubo ningún protocolo, no había extintores, y siendo que estábamos al lado de una sala, la maqueta explotó. Agradecemos que no había niños pequeños, porque el accidente pudo haber pasado a mayores".

En tanto, otra apoderada apuntó que existen constante conflictos con el director del establecimiento: "Tenemos problemas con este director desde el año 2013, (hay) vulneración de derechos de los niños, de los apoderados, de los profesores. Nunca antes tuvimos ningún problema con ninguna administración anterior".

Incluso, otra mamá acusó que en otra situación, de un accidente escolar, los responsables del colegio fueron "muy negligentes", porque en el momento que ella quería ir a denunciar a Carabineros, "cuando vengo a retirar a mi hija, me encierran el sostenedor y el director, se me tiran encima, mientras afuera los apoderados trataban de sacarme. Estuve una hora encerrada".

En tanto, Alejandra Sepúlveda contó que su hijo "está con un tratamiento de plasma, gracias a Dios que aquí primera vez que se hace en la Ligua, porque el dolor es muy grande, el dolor físico es terrible".

Por ahora el director ni el sostenedor se han pronunciado sobre las acusaciones.

Tanto la Gobernación de Petorca como la Seremi de Educación de Valparaíso buscan acercarse al establecimiento para aunar posiciones, por lo cual citarán a una reunión en el edificio provincial para esta tarde.