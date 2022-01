"En Viña desarrollamos Consejos comunales de Seguridad Pública, aquí participan todos los organismos e incluso ciudadanía. A esta instancia JAMÁS ha asistido el delegado Jorge Martínez; envía a una asesora, quien tampoco ha intervenido para aportar alguna propuesta", reprochó el fin de semana la alcaldesa Macarena Ripamonti, a propósito de la balacera que se registró la noche del viernes en el sector de la Avenida Perú, y acusó "falta de compromiso" de la autoridad. A eso respondió esta jornada Martínez, quien aclaró que no ha conversado con la jefa comunal y ni siquiera tiene su número de teléfono para coordinaciones. "Me encantaría que dejemos de lado cosas menores (...) la pelea chica (...) a la ciudadanía le da lo mismo la ideología política, lo que quiere es que eliminen la delincuencia (...) Hay que buscar el bienestar de los ciudadanos", emplazó el delegado presidencial, quien apuntó que la alcaldesa no asiste a reuniones del programa policial STOP. Los detalles en el reporte de la corresponsal de Cooperativa Regiones Belén Velásquez.

