El Tribunal Oral de Valparaíso absolvió de todos los cargos a una mujer de 42 años que en febrero de 2020 fue detenida por matar a su ex pareja, luego de que se acreditara la legítima defensa.

La acusada había sido arrestada por la PDI luego de que la Brigada de Homicidios estableciera el día del hecho que la mujer había atacado al hombre con un arma blanca después de que él la agrediera mientras ella andaba en bicicleta.

Tras el juicio oral en el que la Fiscalía perseguía el delito de parricidio, el tribunal recalificó el hecho como homicidio por no acreditarse que tuvieran una convivencia conyugal, sostiene La Estrella de Valparaíso.

En ese sentido, el fallo dice que el arma usada por la mujer es "un instrumento que estaba a su alcance y que utilizó, en primera instancia, para disuadirlo de su hábito de golpearla, sin obtener el resultado esperado".

La resolución sostiene además que los acusadores señalaron que la imputada no fue lo suficientemente golpeada por la víctima fatal para justificar su actuar, ante lo cual el tribunal estimó que "pretenden que debe soportar lesiones graves o de potencial mortal para repeler la agresión ilegítima, magnitud que no es exigida a otras personas para gozar del reconocimiento del derecho a su acción defensiva, constituyéndose en una discriminación inaceptable con la que el tribunal no podría concordar".