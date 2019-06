Turista canadiense murió tras un asalto en Cerro Alegre de Valparaíso

Un turista canadiense murió esta mañana, tras un asalto perpetrado por un grupo de antisociales en la calle Templeman, en pleno corazón turístico del Cerro Alegre de Valparaíso.

El hombre recorría junto a su mujer las calles de este cerro cuando fue abordado por los delincuentes, ante lo cual opuso resistencia.

Fue entonces cuando uno de los atacantes sacó un arma cortante y la usó contra el turista en su zona toráxica. Le ocasionó la muerte en el lugar, según fue constado por el Samu Litoral.

Al respecto, la gobernadora de Valparaíso María de los Ángeles de la Paz señaló que "es un robo por sorpresa de carácter aislado. Los delitos en la comuna de Valparaíso tienden a mantenerse incluso a la baja".

"Estamos trabajando arduamente para evitar este tipo de hechos que son aislados, no generalizados", aseguró.

Tras el hecho los hombres se fugaron por lo que se mantiene un amplio operativo de Carabineros y la PDI en la parte alta de Valparaíso para poder dar con los responsables del crimen.

"No representa lo que se vive en la ciudad".

Marco Brauchy, presidente de la Cámara de comercio y turismo de Valparaíso señaló que "creemos firmemente que la ciudad cumple con las condiciones para ser visitada y recorrida".

"No representa lo que se vive a diario en nuestra ciudad y en nuestro destino turístico. Estamos trabajando porque esto no se repita y sea un hecho aislado y no una constante", agregó.