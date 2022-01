Viña del Mar: Playa Los Marineros ya cuenta con rampa de acceso universal

En La playa Los Marineros de Viña del Mar se inauguró una rampa que permitirá el acceso de personas con movilidad reducida a la arena. .

La estructura tiene una extensión de 40 metros y un metro 20 centímetros de ancho, lo que implica que carros, sillas de ruedas y personas que tienen mayor dificultad para desplazarse sobre la arena puedan hacerlo de forma segura, llegando a cercanías de la orilla de playa.

Se trata de una iniciativa de Barrio Las Salinas, pero que contó con el apoyo y asesoría de la Fundación Teletón

Leslie Villalobos, ex paciente de Teletón y usuaria del acceso, contó que "desde que nací tengo discapacidad. Cuando vengo a la playa generalmente vengo con mi familia y no traemos la silla porque no me sirve en la playa. Hoy vine on mi hija de dos meses, que por primera vez viene a la playa, y la rampa se siente bien, firme y, por lo menos lo que me he movido acá, lo he podido hacer sola sin necesitar ayuda".

La administración de la rampa, como así también su mantención, estará a cargo del concesionario, el que la habilitará de forma gratuita entre las 10:30 y 20:00 horas, de lunes a domingo,

Esteban Undurraga, gerente de Desarrollo de Barrio Las Salinas, indicó que "las empresas tienen un rol importante para detectar y apoyar en la solución de problemas que hoy afectan a la ciudadanía. Creemos firmemente en generar ciudades más inclusivas que consideren a todas las personas".

Por su parte, el concejal Pablo González agregó que "dentro del concepto de ciudad que debemos construir tiene que estar la integración y la inclusión y eso parte con habilitar espacios que permitan que todas las personas puedan moverse libremente", mientras que el edil René Lues agregó que "esto efectivamente acerca a todas las personas al mar, a la arena, a compartir la playa y que no sea un espacio restringido, negado o impedido para ellos".